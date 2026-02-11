Liên quan đến sự việc bé trai lớp 1 bị bỏ quên trong lớp học suốt nhiều tiếng, cho đến khi được gia đình phát hiện xảy ra tối 10/2 tại điểm trường Lầu Tòng, trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, ngày 11/2, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết UBND xã Nậm Lầu đã tiến hành xác minh và có kết quả bước đầu.

Học sinh trong vụ việc là em L.D.P. (sinh năm 2019, học sinh lớp 1E, điểm trường Lầu Tòng, thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu), còn giáo viên chủ nhiệm lớp là cô L.T.S. (SN 1984). Cô S. đã công tác tại trường được 10 năm.

Theo thông tin trên Tri thức - Znews, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 10/2, sau khi hết giờ học, cô S. cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định. Khi học sinh đã ra về, nữ giáo viên đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt. Thấy không còn học sinh trong lớp, cô S. đã khỏa cửa ngoài rồi ra về.

Gia đình phát hiện cháu P. bị bỏ quên trong lớp trong tình trạng tắt điện, cửa lớp bị khóa. (Ảnh: Cắt từ clip)

Do sơ suất, không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên cô S. không phát hiện ra trong lớp vẫn còn em P. Nữ giáo viên thừa nhận đây là lỗi của mình và cho biết bản thân không cố ý để xảy ra sự việc. Cô giáo cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình hay bản thân em P.

Về phía P., hàng ngày nam sinh này tự đi học và về nhà do nhà ở gần trường. Khoảng 17 giờ ngày 10/2, gia đình chưa thấy con đi học về nên đã đi tìm và phát hiện em này vẫn ở trong lớp trong tình trạng tắt điện, khóa cửa ngoài. Gia đình đã báo nhà trường và được giáo viên phụ trách điểm trường tới mở cửa cho P. ra ngoài. Kiểm tra sơ bộ sức khỏe cho thấy tinh thần cháu P. hiện tại bình thường.

Sau khi xảy ra sự việc, Đảng ủy, UBND xã Nậm Lầu đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu P., đồng thời chỉ đạo Công an xã xác minh theo quy định, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn.

Gia đình đã báo cho giáo viên phụ trách điểm trường đến mở cửa, đưa em P. ra ngoài. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trên báo Dân trí thông tin, trưa 11/2, ông Đào Trọng Tam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lầu cho biết sáng cùng ngày, Hội đồng kỷ luật của trường đã tạm đình chỉ cô giáo L.T.S. để xác minh vụ việc nói trên.

Trao đổi thêm trên báo Thanh Niên, ông Tam cho hay hiện sức khỏe cháu P. bình thường, gia đình đã gặp gỡ và trao đổi với giáo viên trên tinh thần chia sẻ.

Như đã đưa tin, tối 10/2, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh gia đình phát hiện cháu P. trong lớp học tối, bị khóa cửa ngoài. Trong đoạn clip, mẹ của P. òa khóc nói, hết giờ học không thấy con về nên gia đình đã đi tìm, sau mấy tiếng thì thấy con vẫn đang ở trong lớp học.

Vụ việc hiện đang được giải quyết theo quy định.