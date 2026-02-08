Phụ huynh tố cáo việc con lớp 1 bị bạn chọc trúng mắt, tổn thương nghiêm trọng

Ngày 8-2, bà Lê Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi UBND xã về vụ việc một học sinh lớp 1 của trường bị thương ở vùng mắt.

Phụ huynh "tố" việc con trai lớp 1 bị bạn học chọc trúng mắt, nguy cơ mù mắt

Theo bà Lệ, chiều 4-2, em T.V.T. (học sinh lớp 1) đi học và nhà trường không phát hiện có dấu hiệu bất thường. Khoảng 20 giờ cùng ngày, mẹ của em T. đã điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm báo rằng em bị thương ở mắt do bị một bạn khác trong lớp đánh.

Sau đó, nhà trường đã kiểm tra camera lớp học và sân trường nhưng chưa phát hiện vụ việc. Giáo viên hỏi một số học sinh trong lớp và được phản hồi trong giờ ra chơi giữa hai em học sinh đùa giỡn với nhau làm em T. bị ngã.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn thông tin, em T. vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để điều trị nhưng do bị tổn thương giác mạc, có nguy cơ hỏng một mắt nên phải chuyển viện xuống TPHCM chữa trị.

"Mẹ em T. yêu cầu gia đình của học sinh làm con bị thương phải có trách nhiệm trong việc điều trị thương tích, còn phía gia đình này lại yêu cầu phải có camera để xem xét. Nhà trường báo cáo vụ việc đến UBND xã và sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý" - bà Lệ cho hay.

Còn theo bà H. (mẹ em T.), con trai bị bạn cùng lớp chọc trúng mắt gây nên thương tích nghiêm trọng. Bà đang đưa con đến bệnh viện ở TPHCM để chạy chữa trong khi gia đình rất khó khăn.