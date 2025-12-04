Vụ “hố tử thần” ở trung tâm Đà Nẵng: Tiếp tục phát hiện nhiều vết nứt trên mặt đường

Ngày 4-11, lực lượng chức năng đã tạm phong tỏa một làn đường Ngô Quyền (phường An Hải, TP Đà Nẵng) vì nguy cơ sụt lún, mất an toàn sau vụ xuất hiện "hố tử thần" ở ngay gần đó.

Đường Ngô Quyền bị phong tỏa một đoạn dài vì nguy cơ sụt lún

Cụ thể, làn đường bị phong tỏa nằm sát khu vực thi công dự án xây dựng, kéo dài từ đoạn đường gần cầu Sông Hàn trên giao lộ Ngô Quyền – Nguyễn Công Trứ.

Mới đây, chiều 3-12, một sự cố sụt lún đã tạo nên "hố tử thần" ở ngay giao lộ Ngô Quyền – Nguyễn Công Trứ. Theo ghi nhận, các vệt nứt trên đường Ngô Quyền cách "hố tử thần" không xa.

Đường Ngô Quyền là tuyến giao thông huyết mạch tại Đà Nẵng, có lưu lượng phương tiện đông, chủ yếu là xe container, xe tải hạng nặng. Do đó, người dân lo ngại việc thi công không đảm bảo tại công trình sẽ tiếp tục tạo nên một "hố tử thần" khác trên tuyến đường này.

CLIP: Phong tỏa một làn đường Ngô Quyền, mặt đường chi chít vết nứt

Mặt đường Ngô Quyền chi chít vết nứt, người dân lo sợ sẽ tiếp tục sụt lún, tạo nên "hố tử thần"

Theo ghi nhận, các vết nứt xuất hiện dày đặc tại khu vực gần giao lộ Ngô Quyền - Nguyễn Công Trứ

Nhiều vết nứt ăn sâu ra đến quá nửa làn đường

Bê tông, nhựa đường trên mặt đường Ngô Quyền có thể dễ dàng bóc được bằng tay

Sau vụ "hố tử thần", Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo nóng

Cũng trong sáng 4-12, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản liên quan sự cố sụt lún mặt đường tạo hố tử thần tại đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải).

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư công trình khu đô thị phối hợp nhà thầu tạm dừng thi công tại khu vực bị sạt lở; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, ngăn ngừa các nguy cơ có thể tiếp tục xảy ra cho công trình và các công trình lân cận.

Sau vụ "hố tử thần", lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng thi công ở khu vực sạt lở

Tập trung phối hợp nhà thầu thi công và các bên liên quan kiểm tra toàn bộ hệ tường vây công trình và các công trình lân cận; có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản tại khu vực liền kề, như: khu vực tiếp giáp đường Ngô Quyền và Nguyễn Công Trứ, các trụ điện trung thế, hệ thống khung đèn giao thông.

UBND TP Đà Nẵng giao UBND phường An Hải cử cán bộ theo dõi tình hình giải quyết vụ việc của chủ đầu tư tại công trình; đảm bảo an ninh trật tự, ATGT tại khu vực; phối hợp với các cơ quan chuyên môn kịp thời giải quyết sự việc trong từng trường hợp cụ thể; báo cáo kết quả thực hiện giải quyết sự việc của chủ đầu tư công trình đến UBND thành phố trước ngày 7-12.

Như đã thông tin, lúc 14 giờ 10 ngày 3-12, đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo bị sụt lún tạo "hố tử thần" dài 15m, rộng 6m; tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy và 2 xe ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố. Sự việc khiến hai ô tô bị hư hỏng nặng. May mắn không có thiệt hại về người. Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, đánh giá sơ bộ ban đầu, công trình xây dựng đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở. Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (giáp công trình). Nước từ cống thoát nước làm xói đất tại khu vực, gây sụt lút nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.



