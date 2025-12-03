Tối 3-12, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng), cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ, khiến 2 ô tô và 1 công nhân bị rơi xuống "hố tử thần".

CLIP: Khoảnh khắc "hố tử thần" xuất hiện, 2 ô tô cùng 1 công nhân bị rơi xuống hố

Theo camera an ninh của một hộ dân ghi lại, thời điểm xảy ra sự cố trời đang mưa. Chứng kiến tình hình nguy cấp, một số công nhân đã đi tìm chủ của phương tiện, yêu cầu di dời.

Tuy nhiên, chỉ trong vài giây, mặt đường bất ngờ sụp xuống, tạo thành "một hố tử thần".

Hai ô tô con đỗ sát mép đường bị kéo tụt xuống hố, một công nhân đứng gần bên cũng bị rơi theo.

Như đã đưa tin, vào hơn 14 giờ cùng ngày, đoạn mặt đường Nguyễn Công Trứ (gần ngã tư Ngô Quyền) bất ngờ sụt xuống tạo thành hố sâu.

Hai ô tô sau đó được đưa lên vị trí an toàn, hư hỏng nặng

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sụt lún rộng gần nửa mặt đường Nguyễn Công Trứ, sâu khoảng 3 m.

"Hố tử thần" nằm ngay bên cạnh hàng rào bằng tôn của một công trường đang thi công hạng mục múc đất tầng hầm.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa nam công nhân ra khỏi khu vực sụt lún, đồng thời phong tỏa toàn bộ đoạn đường để đảm bảo an toàn và triển khai cứu hộ các phương tiện gặp nạn.