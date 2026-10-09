Vụ hàng trăm học sinh nghỉ học: Hầu hết học sinh đã đến trường

Sáng 9/10, thầy Nguyễn Văn Sự - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, đến sáng nay hầu hết học sinh ở điểm trường lẻ thôn Tiến Sơn (Quỳnh Tam, Nghệ An) đã đi học. Trong đó có 161 em đến trường, 5 em học sinh bị ốm, mắc bệnh hiểm nghèo nên xin phép vắng.

Đến sáng 9/10, hầu hết ﻿học sinh đã đến trường

“Hôm nay nhà trường bố trí 3 xe ô tô vào tận thôn Tiến Sơn đón các em học sinh đi học. Các em và phụ huynh đều vui vẻ, thoải mái”, thầy Sự nói.

Sau khi học sinh đi học, phụ huynh cũng đến trường để nghe thầy cô giáo thông tin về sách và dụng cụ học tập của các em. Một số phụ huynh có con em lớp 1 cũng đến để làm thủ tục nhập học để đảm bảo các điều kiện học tập của học sinh đầy đủ, thuận tiện.

“Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo việc học tập của học sinh. Trước đó các em học lớp nào thì tiếp tục theo học lớp đó. Các em học sinh lớp 1 thôn Tiến Sơn sẽ được bố trí vào chung một lớp”, thầy Sự thông tin.

Nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô đưa đón các em học sinh miễn phí.

Như đã đưa tin, điểm trường lẻ Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) có 5 phòng học cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Năm học 2025-2026, nơi đây có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh.

Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục của điểm trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 3 phòng học được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn nguy hiểm đối với học sinh và giáo viên.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km và cách phân hiệu khoảng 7km. Trước thực trạng cơ sở vật chất không còn bảo đảm an toàn, ngày 26/6/2026, Trường Tiểu học Quỳnh Tam ban hành kế hoạch chuyển học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn về học tại điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027.

Niềm vui của các em học sinh đến trường.

Trước năm học, chính quyền địa phương, nhà trường đã tổ chức các buổi làm việc với phụ huynh về việc sáp nhập điểm trường. Tuy nhiên, phụ huynh không đồng tình cho con đến trường với lý do khoảng cách xa.

Liên tiếp thời gian qua, chính quyền địa phương xã cùng giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã kiên trì đến nhà vận động, tuyên truyền để phụ huynh đưa học sinh trở lại trường. Sáng nay, hầu hết các em học sinh đã đi học đầy đủ.