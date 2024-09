Liên quan đến vụ việc hàng chục người ở chung cư Golden City 3 bị ngộ độc , ngày 28/9, ông Hoàng Thế Tùng - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh ( Nghệ An ) cho biết, hiện toàn bộ những người này đã ổn định sức khỏe và không có biểu hiện gì khác thường. Trước đó khi xảy ra sự việc, phía cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước để xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân, tuy nhiên chưa có kết quả.

Chung cư Golden City 3 nơi xảy ra sự việc.

Theo ông Trần Đức Kỳ - Trưởng ban quản trị chung cư Golden City 3 (xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An ) cho biết, từ ngày 25/9, người dân ở chung cư phát hiện nước sinh hoạt có mùi hôi thối. Trong 2 ngày 25,26/9, khoảng 80 người dân ở chung cư lần lượt xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Một số người phải nhập viện cấp cứu.

Do thời gian gần đây người dân ở chung cư không tham dự một bữa tiệc chung nào. Vậy nên khi xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn hàng loạt, người dân nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ nguồn nước sinh hoạt chung của chung cư.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm nguồn nước để xác định nguyên nhân.

Theo kết quả xác minh của Trung tâm y tế thành phố Vinh cho biết, trong đợt mưa lớn ngày 23/9 vừa qua đã khiến khu vực chung cư Golden City 3 bị ngập. Nước ngập khu vực bể chứa nước ngầm của chung cư và chỉ còn khoảng 5cm nữa là ngập miệng bể. Đến ngày 25/9, người dân phát hiện nước sinh hoạt có mùi hôi và nhiều người xuất hiện tình trạng đau bụng khi sử dụng nước sinh hoạt này.

Nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là do nguồn nước, Trung tâm Y tế thành phố Vinh đã phối hợp với đơn vị chức năng lấy mẫu nước đưa đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Để đảm bảo an toàn, Ban quản trị chung cư Golden City 3 đã nhờ Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An hỗ trợ súc rửa bể nước ngầm, thay toàn bộ nước cũ và cấp lại nước mới cho người dân sử dụng.

Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An đã lấy mẫu nước tại vòi cấp vào bể để xét nghiệm. Kết quả các thông số đều nằm trong quy chuẩn.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An cho biết, sau khi nhận tin báo sự việc, phía công ty đã cử người ra phối hợp cùng Ban quản trị chung cư để kiểm tra và làm rõ nguyên nhân. Ban quản trị chung cư sau đó đã nhờ công ty hỗ trợ súc rửa bể nước ngầm để người dân sử dụng đảm bảo an toàn.

“Công ty đã điều động cán bộ công nhân viên ra súc rửa bể nước ngầm cho chung cư. Trước khi súc rửa, công ty đã lấy mẫu nước tại vòi cấp vào bể để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm đảm bảo an toàn, các thông số đều trong quy chuẩn. Sau khi súc rửa, công ty cũng lấy mẫu nước xét nghiệm và đều đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng”, lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An nói.

Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An hỗ trợ súc, rửa bể chứa nước ngầm cho chung cư Golden City 3.

Ông Hoàng Thế Tùng - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết thêm, sau khi súc rửa và thay nước, hiện người dân tại chung cư Golden City 3 đã sử dụng lại nước sinh hoạt trong bể chứa của chung cư và không xảy ra vấn đề gì.