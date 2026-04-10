Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 10/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến sáng 10/4, theo báo cáo của các cơ sở y tế trên địa bàn TP, số ca nghi ngộ độc thực phẩm đã tăng lên 148 ca.

Tổng số 148 ca này được ghi nhận từ 4 cơ sở y tế, trong đó có 102 ca theo dõi điều trị ngoại trú và 46 ca được điều trị nội trú.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 48 ca (trong đó 35 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 13 ca theo dõi ngoại trú). Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 15 ca (trong đó 9 ca điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 6 ca điều trị ngoại trú).

Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 72 ca (trong đó 2 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 70 ca điều trị ngoại trú). Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca, tất cả đều được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú.

Một trong số bệnh nhi nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: PLO

Sở Y tế đã yêu cầu các bệnh viện theo dõi sát tình hình, tuân thủ phác đồ điều trị và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm và Trường Tiểu học Bình Quới Tây tiếp tục điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngoài việc đôn đốc các đơn vị trong công tác cấp cứu, điều trị, cập nhật diễn tiến ca bệnh và thực hiện chế độ báo cáo theo qui định, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 chủ động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, đảm bảo nguồn lực tối ưu cho công tác cấp cứu và điều trị.

Trước những lo ngại về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn học đường, theo Tạp chí Tri thức, trong hai ngày 8 và 9/4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã triển khai đợt kiểm tra, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn và thực phẩm cho trường học trên địa bàn.

Chiều 8/4, cơ quan này tổ chức khai mạc đợt triển khai với sự tham dự của lãnh đạo Sở, các đơn vị trực thuộc và đại diện doanh nghiệp cung ứng suất ăn trường học. Tại đây, ông Lê Minh Hải, Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, nhấn mạnh công tác phòng ngừa đang được đặt lên hàng đầu nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh trước các sự cố thực phẩm xảy ra gần đây.

Trường Tiểu học Bình Quới Tây. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Theo ông Hải, mục tiêu của các đợt kiểm tra chuyên đề không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử phạt vi phạm mà hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp rà soát quy trình, tự giám sát nguồn nguyên liệu, nâng cao trách nhiệm trong chuỗi cung ứng. Cơ quan quản lý, nhà trường và doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường.

Một trong những nội dung trọng tâm của đợt triển khai là hướng dẫn thực hiện lễ ký kết “Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm” giữa các đơn vị cung ứng với cơ quan quản lý và nhà trường. Đây được xem là giải pháp nhằm thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm, góp phần tạo “lá chắn” bảo vệ sức khỏe học sinh.

Sau đợt triển khai, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM dự kiến tổ chức lễ ký kết cam kết an toàn thực phẩm với các đơn vị cung ứng trong thời gian tới.