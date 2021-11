Vụ hai máy bay va chạm ở Nội Bài: Phạt 1 tài xế phục vụ mặt đất

Theo ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, trong quá trình kiểm tra camera giám sát để xử lý vụ việc 2 máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài, đơn vị này phát hiện có một ô tô 16 chỗ chạy ngang đuôi máy bay thời điểm xảy ra sự cố.

Tài xế lái ô tô 16 chỗ chạy cắt đuôi chiếc máy bay Airbus A321 với khoảng cách 30m. Lúc này máy bay đang được đẩy lùi để chuẩn bị khởi hành.

Về nguyên tắc, để đảm bảo an ninh an toàn, tất cả các cá nhân, phương tiện không có nhiệm vụ không được phép tiếp cận khu vực khai thác chuyến bay. Như vậy, tài xế trên vi phạm khoảng cách an toàn với chiếc Airbus A321. Thời điểm trước khi hai máy bay va chạm.

Hình ảnh về vụ va chạm giữa 2 máy bay

Cảng vụ Hàng không miền Bắc xác định tài xế vi phạm là Nguyễn H.T. thuộc Công ty CP Dịch vụ mặt đất Hà Nội (HGS) và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 162 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Tài xế bị xử phạt 2 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 1 tháng, áp dụng từ ngày 3/11/2021 đến 2/12/2021.

"Tuy nhiên, đây không phải là kết quả vụ việc điều tra về hai máy bay va chạm, mà là sự việc có liên quan về mặt an toàn trong khu bay. Trong quá trình xem lại camera quay chậm lại các góc độ, chúng tôi phát hiện ra một trường hợp vi phạm khác nên ra quyết định xử phạt. Còn vụ việc hai máy bay va chạm phải chờ kết luận từ Tổ điều tra sự cố của Cục hàng không Việt Nam" - ông Phương cho biết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, 7 giờ 1 phút sáng 2/11, trong quá trình kéo đẩy máy bay tại khu vực sân đỗ sân bay Nội Bài đã xảy ra va chạm giữa 2 máy bay.

Máy bay VN-A222 được thực hiện đẩy từ vị trí đỗ số 72 ra đường W11 để thực hiện chuyến bay QH1621 (hành trình Nội Bài - Phú Quốc).

Trong quá trình đẩy, phần cánh lái độ cao máy bay VN-A222 (Elevator) đã va chạm vào phần vỏ phía trên của buồng lái máy bay VN-A590 (vị trí bên trên kính buồng lái) đang dừng đỗ tại vị trí 73A.

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, mép sau cánh lái độ cao bên trái máy bay VN-A222 bị cong vênh, vỏ máy bay VN-A590 tại vị trí va chạm có nhiều vết xước.

Tất cả 138 hành khách và 7 thành viên tổ bay không ai bị thương. Hai máy bay tạm thời dừng bay để đánh giá hỏng hóc. Hãng hàng không đã đổi máy bay VN-A588 thực hiện chuyến bay QH1621 cất cánh chậm 1 giờ 30 phút so với kế hoạch.

Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định thành lập Tổ điều tra sự cố máy bay gồm các cán bộ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn an toàn bay, Quản lý cảng hàng không, sân bay, Quản lý hoạt động bay, Thanh tra Hàng không Việt Nam và các cán bộ của Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cục cũng đã yêu cầu tạm đình chỉ công việc đối với kíp trực; tổ lái chuyến bay; chỉ huy kéo đẩy, nhân viên cảnh giới và hỗ trợ kéo đẩy máy bay; nhân viên điều khiển phương tiện kéo đẩy máy bay và kiểm soát viên không lưu điều hành máy bay lăn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đề nghị khẩn trương xác minh rõ nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan vụ va chạm, xử lý nghiêm theo quy định.