Vụ giết vợ, chặt xác phi tang: Các phần thi thể còn lại đang ở đâu?

Trước đó, như VOV đã đưa tin , vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 10/2, Công an xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một phần thi thể người trôi dạt vào bờ biển thuộc địa phận thôn An Hải Đông, xã Tam Quang. Thi thể này ban đầu được nhận định là nữ giới, không nguyên vẹn, chỉ còn từ phần bụng trở lên, không có đầu và chân.

Clip: Lời khai của kẻ giết vợ, chặt xác phi tang.

Qua kiểm tra, trên cổ tay trái của thi thể có đeo 4 vòng lắc bạc và ngón áp út bàn tay trái có đeo nhẫn bạc, mặt nhẫn hình bông hoa có đính đá. Thi thể có dấu hiệu phân hủy từ nhiều ngày trước.

Qua quá trình điều tra và nhận định tại hiện trường, cơ quan Công an xác định đây là một vụ án mạng. Thi thể là nữ giới, chỉ còn phần thân trên và hai tay, có các vết cắt tại vị trí cổ, vai trái và vùng bụng nghi do vật sắc cạnh gây nên.

Một phần thi thể được phát hiện tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam không có giấy tờ tuỳ thân. Trên cổ tay trái đeo 4 vòng kim loại màu trắng. Ngón áp út bàn tay trái đeo nhẫn kim loại màu trắng. Qua kết quả giám định AND, tra cứu dấu vân tay thu được từ thi thể cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, Công an tỉnh Quảng Nam xác định danh tính nạn nhân là chị Trương Thị T. Tr. (41 tuổi), trú số 20 Đỗ Hành, tổ 10, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan công an làm việc, kiểm tra hiện trường vụ án mạng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã mời nghi phạm là Trần Bảo Uyên (63 tuổi), chồng của nạn nhân, trú tổ 23, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lên làm việc để đấu tranh.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, làm việc với cơ quan điều tra, nghi phạm Trần Bảo Uyên rất ngoan cố, quanh co chối tội với hàng loạt lời khai gian dối. Cơ quan Công an đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra từ những manh mối nhỏ nhất cùng những chứng cứ, tài liệu khoa học khiến nghi phạm không thể chối cãi.

Nghi phạm Trần Bảo Uyên đã phải cúi đầu nhận tội là hung thủ đã giết vợ mình rồi chặt xác, phi tang.

Nghi phạm làm việc với cơ quan điều tra.

Khai với cơ quan Công an, nghi phạm Trần Bảo Uyên thừa nhận, 9 giờ ngày 6/2/2025, vợ chồng đang ở dưới bếp ăn uống xong, vợ đòi đi chơi với nhóm bạn cũ, Uyên nói đầu năm nhiều việc mà đi chơi làm gì. Sau đó, vợ chồng lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Uyên đã xô mạnh khiến vợ là chị Trương Thị T. Tr. ngã xuống nền nhà chảy máu. Sau đó, Uyên nhiều lần đấm vào vùng đầu của vợ. Một lúc sau, Uyên sờ tay lên mũi vợ thì thấy không còn thở nữa.

Nghi phạm Trần Bảo Uyên.

Trần Bảo Uyên khai nhận, vì hoảng loạn nên đã rút con dao to, lôi xác vợ xuống nhà vệ sinh rồi chặt xác thành 3 phần nhằm phi tang. Uyên dùng mền và ga trải giường bọc xác vợ lại sau đó tháo camera an ninh trong nhà ra. Tiếp đó, Trần Bảo Uyên đưa thi thể và hung khí gây án lên thuyền nhỏ, đưa ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng thả xuống biển phi tang.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Lúc nghi phạm Trần Bảo Uyên giết vợ thì con cái đi học và đi làm, chỉ còn một người mẹ già yếu nằm một chỗ trên giường ở nhà trên.

Liên quan thi thể nạn nhân Trương Thị T. Tr., một phần thi thể đã được tìm thấy tại bãi biển thuộc địa phận thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hai phần thi thể còn lại đang tiếp tục tìm kiếm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, một phần thi thể từ thắt lưng trở xuống chân đang nghi phát hiện tại bãi biển tỉnh Ninh Thuận vài ngày trước, còn phần đầu nạn nhân đến nay vẫn chưa tìm thấy. Trước đó, sáng 16/2, người dân phát hiện một phần thi thể nữ giới đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận nên báo Công an. Phần thi thể này chỉ còn lại từ thắt lưng trở xuống và đang trong tình trạng bị phân hủy. Các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phần thi thể trên.

Phần tay của thi thể.

Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra xác minh một phần thi thể nữ được phát hiện ở bờ biển trên địa bàn huyện này. Cơ quan Công an nhận định, chiếc quần ngắn mặc trong người của phần thi thể từ thắt lưng trở xuống chân được phát hiện ở bãi biển tỉnh Ninh Thuận giống với quần nạn nhân Trương Thị T. Tr. mặc ở nhà khi còn sống. Cơ quan Công an đang chờ kết quả giám định và kết luận khoa học để có xác định cuối cùng.