Vụ giáo viên trường chuyên bị "tố" quấy rối nữ sinh: Tạm dừng công việc thầy giáo

Theo thông tin từ báo VietNamNet, bà Lữ Thị Trà Giang - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết sau khi nhận được phản ánh về sự việc, nhà trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.Vũng Tàu xác minh ngay và làm việc cùng các bên liên quan. Nội dung sự việc đã được báo cáo lên Sở GD&ĐT tỉnh.

“Hiện tại, công an cũng đã vào cuộc làm rõ sự việc. Chúng tôi khẳng định nhà trường không bao che hay giấu giếm, sẽ xử lý nghiêm nếu giáo viên vi phạm sau khi có kết luận chính thức. Quan điểm của nhà trường là luôn luôn bảo vệ học sinh để các em yên tâm học tập, không dung túng cho hành vi xấu” - bà Giang nói.

Trước đó, ngày 15/4, Ban thường vụ Thành Đoàn TP.Vũng Tàu đã yêu cầu dừng giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường đối với ông H.V.M. trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời, đơn vị này đề nghị chi bộ trường khẩn trương giới thiệu, bố trí giáo viên trẻ phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh minh họa

Ngày 17/4, theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Sở đã nắm thông tin một thầy giáo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bị một nữ sinh phản ánh có hành vi quấy rối tình dục. Trong thẩm quyền, Sở đã có những chỉ đạo liên quan đến sự việc này.

Đươc biết cuối tháng 3, một phụ huynh tên T. đã gửi “đơn xin cứu giúp” đến cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu. Trong đơn trình bày việc con gái bà (hiện đang là HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) bị một thầy giáo ở trường có hành vi quấy rối tình dục.

Đơn đã được bộ phận tiếp dân TP.Vũng Tàu chuyển Sở GD&ĐT. Sở đã giao cho Thanh tra Sở vào cuộc xử lý theo đúng quy định, đồng thời yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giải quyết sự việc.

Thầy giáo bị phản ánh khẳng định không có sự việc nói trên. Tới giữa tháng 4, sự việc bắt đầu lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, vụ việc đang được Công an TP.Vũng Tàu xác minh, làm rõ theo quy định. Hiện cơ quan công an đã mời 2 bên lên làm việc.