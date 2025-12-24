Những ngày qua, thông tin Nguyễn Thị Thu (SN 1984), trú tại Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa), bất ngờ trở về sau 5 năm “chết giả” khiến cả khu phố ngỡ ngàng.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Thu khai nhận: "Khi đó (năm 2020 - PV) tôi bị bệnh và đi mổ ở Hà Nội về, lúc đó kinh tế cũng khó khăn. Tôi có nói với mẹ bây giờ con có đóng mấy gói bảo hiểm, nếu con bị vấn đề gì thì mẹ liên hệ với nhân viên bảo hiểm mà lấy.

Lúc đầu tôi định là chết thật, nhưng sau đó tôi nghĩ bản thân mình chưa báo đáp được cho mẹ cái gì hết, nên tôi mới nảy sinh ra ý định chết giả để lấy số tiền đấy, sau này báo hiếu cho mẹ mình. Mẹ cũng có số tiền đấy để phụng dưỡng.

Các bị can Nguyễn Thị Thu (trái) và Trần Thị Thập bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Sau khi giả chết tôi sẽ đi nơi thật xa, kể cả không đi nơi xa, nơi gần thì tôi cũng không liên lạc lại với gia đình. Tóm lại tôi giống như một đứa thay cung đổi số, thay hết mọi thứ về cuộc sống của tôi. Và tôi đi ra ngoài để nhận một gia đình khác để làm con cháu của họ, tôi sống với cuộc sống hoàn toàn mới, không liên quan gì đến bà, đến gia đình hết. Ai hỏi tôi tôi cũng nói là trẻ mồ côi chứ tôi không có gia đình", Nguyễn Thị Thu khai tại cơ quan công an.

Trước vụ việc Nguyễn Thị Thu “từ cõi chết trở về”, người dân địa phương sốc và hoài nghi. Chia sẻ với báo Dân Trí, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, cho biết khi nghe tin động trời này, người dân địa phương không ai tin đó là sự thật. Nhiều người còn nghĩ đây chỉ là chuyện hoang tưởng, cho rằng bà Hải xem nhiều phim nên thông báo linh tinh.

Chỉ đến khi trực tiếp gặp Thu tại nhà văn hóa thôn, mọi người mới tin đó là sự thật. Nhiều người cho rằng mình đã bị lừa suốt 5 năm qua nên vô cùng bức xúc, đòi lại tiền phúng điếu.

Theo bà Hải, Thu là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em. Năm 2017, sau khi ly hôn, 2 con trai sống với chồng cũ, còn Thu về ở với mẹ ruột là bà Trần Thị Thập (70 tuổi). Gia đình đông con, nhiều năm liền bà Thập sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn, thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày 7/6/2020, bà Hải nhận được thông báo từ gia đình rằng Thu đã qua đời do đột tử. Theo thông lệ, bà Hải thông báo cho bà con lối xóm và cử người đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Bà Hải cho biết, khi đến phụ giúp, mọi người đều bất ngờ khi bà Thập thông báo “không cho ai vào khâm liệm” vì sợ “phải vía”. Tôn trọng ý kiến gia đình, mọi người chỉ lo phần hậu cần bên ngoài, thắp hương và gửi tiền phúng điếu.

Ngày hôm sau, bà con lối xóm và người thân tổ chức đám tang, đưa tiễn Nguyễn Thị Thu ra nghĩa trang.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sáng 7.6.2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Tiếp đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng. Đến đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà người thầy bói (ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa).

Sau đó, Thu đến tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên hệ. Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng. Số tiền này bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.