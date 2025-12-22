Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng "sống lại" để trục lợi tiền bảo hiểm: Sẽ đối diện với những tội danh nào?

Ngày 21/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã đấu tranh làm rõ một vụ việc "động trời" khi một người phụ nữ đã chết 5 năm trước bỗng nhiên trở về.

Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thu (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ; nay là tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện mắc bệnh ung thư nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để “thay tên đổi số” và lấy tiền bảo hiểm. Thu bàn bạc kế hoạch này với mẹ ruột. Ban đầu, bà Thập không đồng ý nhưng Thu làm mọi cách để thuyết phục.

Người phụ nữ được khai tử, bất ngờ xuất hiện

"Khi nghe nó nói, tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng nó dọa nếu tôi không làm theo thì nó sẽ cắn dây điện tự tử chết thật thì sẽ vừa mất con, vừa không được chi trả tiền bảo hiểm... ", bị can Trần Thị Thập khai với công an.

Sau khi được mẹ đồng ý, Nguyễn Thị Thu lên kế hoạch chi tiết để có thể qua mắt được tất cả người thân, họ hàng.

Đầu tiên, Thu uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Hành vi trục lợi bảo hiểm tinh vi nhưng sự bại lộ lại khá “ngây thơ”

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường, cho rằng, việc tạm giữ hình sự với Thu và mẹ là bà Thập để điều tra về hành vi trục lợi bảo hiểm là có căn cứ.

"Với kết quả xác minh bước đầu như vậy thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án là có căn cứ, đúng pháp luật", luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư, Điều 213 Bộ Luật hình sự quy định tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là thực hiện một trong các hành vi:

Chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 20 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 50 triệu đồng thì bị xử lý hình sự:

Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật;

Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra; Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm...

Như vậy, hành vi của Thu là giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để được trả tiền bảo hiểm gây thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và thu lợi bất chính với số tiền hàng tỷ đồng nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Nếu đối tượng này bỏ đi biệt tích, không còn liên hệ gì với gia đình và địa phương thì có thể rất khó phát hiện vì hành vi vi phạm tội là rất tinh vi. Tuy nhiên đối tượng lại trở về địa phương, đề nghị hủy giấy chứng tử khiến cho chính quyền địa phương nghi ngờ, xác minh và xác định sự việc.

Có lẽ về việc quản lý xã hội ngày càng chặt chẽ, hoạt động số hóa đã làm lộ các hành vi gian lận. Đối tượng đã bị khai tử nên việc đi lại, cư trú, làm việc gặp nhiều khó khăn, khiến đối tượng này lộ mặt, hoặc cũng có thể là ý thức coi thường pháp luật, nghĩ rằng hành vi của đối tượng tinh vi đã qua mặt được tất cả dân làng và cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ phạm tội, làm rõ diện biến hành vi của Các bị can, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phát hiện sự thật "động trời" khi Nguyễn Thị Thu đã chết 5 năm bỗng trở về. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Đối diện mức án đến 7 năm tù

TS.LS Đặng Văn Cường nhận định, với hành vi trục lợi bảo hiểm như trên thì các bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới 07 năm tù theo quy định tại khoản 3, Điều 213 bộ luật hình sự cụ thể như sau:

“3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên.”.

Ngoài hình phạt có thể tới 07 năm tù thì toàn bộ số tiền trục lợi bảo hiểm sẽ bị tịch thu, bị thu hồi để khắc phục hậu quả cho bị hại. Trường hợp đối tượng đã chi tiêu cá nhân hết tài sản do gian lận mà có thì cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể kê biên, phong tỏa những tài sản hiện có để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây không phải là vụ trục lợi bảo hiểm đầu tiên, trước đó cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp gian lận bảo hiểm. Tuy nhiên vụ việc này đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất tinh vi, vụ việc có đồng phạm và các đối tượng này để sự việc bị phát hiện cũng có phần bất ngờ khiến cho sự việc gây chú ý trong dư luận xã hội.

Không chỉ có đối tượng trực tiếp trục lợi bảo hiểm mà còn có các đồng phạm giúp sức đó là mẹ của đối tượng này và gã thầy cúng, cả hai người này đều bị xử lý hành xử với vai trò đồng phạm do trước đó đã giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi vi phạm phạm tội.

Người đồng phạm với vai trò giúp sức thì hình phạt có thể sẽ thấp hơn đối tượng chủ mưu, đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Khi lượng hình thì tòa án sẽ làm rõ vai trò của từng đối tượng, cá biệt hóa vai trò đồng phạm để có hình phạt phù hợp đối với từngđối tượng trong vụ án này.

Vụ án này đối tượng không chỉ qua mặt cơ quan chức năng, qua mặt các công ty bảo hiểm mà còn lừa dối cả gia đình, dòng họ, quê hương cho thấy hành vi phạm tội rất tinh vi và ý thức coi thường pháp luật, sự việc này cũng thể hiện sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức xã hội.

Vì lòng tham mà đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi gian dối, lừa gạt cả quê hương, dòng họ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Sự việc khiến nhiều người ngỡ ngàng, bất ngờ do hành vi phạm tội quá tinh vi, có sự giúp sức của nhiều đối tượng và số tiền trục lợi bảo hiểm rất lớn.

Cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ tài liệu để tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can để tiến hành hoạt động điều tra, làm rõ sự việc để giải quyết theo quy định của pháp luật. Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người khi vì lòng tham và ý thức coi thường pháp luật mà đã thực hiện hành vi trục lợi bảo hiểm.