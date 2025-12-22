Vụ việc Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, ở phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) giả chết để trục lợi bảo hiểm số tiền gần 1,3 tỷ đồng đã khiến dư luận chấn động, không tin nổi người phụ nữ này đã cùng mẹ ruột - bà Nguyễn Thị Thập (sinh năm 1956) dựng lên kịch bản cực kỳ tinh vi, đạt mục đích trót lọt.

Khi biết thông tin vụ việc, những người hàng xóm nhà Thu và Thập không khỏi sững sờ bởi 5 năm về trước, họ đã cùng lo ma chay, dự tang lễ, tiễn đưa Thu về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Chia sẻ trên báo Người Lao Động, một người dân địa phương cho biết khi nghe tin Thu trở về nhà, hàng xóm không thể tin được nên đã kéo tới xem thì đúng là Thu bằng da, bằng thịt.

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng khu phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung kể, ngày 15/12 vừa qua, bà nhận được điện thoại của bà Thập, nói rằng con gái sẽ trở về địa phương để xin xóa khai tử. Bà Hải bán tín bán nghi, không thể tin một người đã chết nay lại trở về địa phương nên đã gọi điện báo chính quyền. 2 ngày sau, Thu về địa phương thật và có đi qua chỗ bà Hải. Lúc này, bà Tổ trưởng khu phố mới tin là sự thật.

Bà Hải từng lập ban tang lễ để tổ chức lễ tang cho Thu vào năm 2020. (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Bà Hải cho hay, năm 2020, khi nhận được tin báo là Thu qua đời do đột tử, bà lúc đó đang là Tổ trưởng khu phố 3 (phường Phú Sơn cũ) đã lập ban lễ tang để tổ chức tang lễ như những đám khác tại địa phương. 5 năm đã trôi qua, bây giờ nhắc lại, người phụ nữ vẫn không thể tin đó là chuyện có thật.

Bà Tổ trưởng dân phố nói thêm, khi trở về, Thu có chia sẻ rằng con trai út bị bệnh ung thư, cần người chăm sóc. Nếu Thu muốn vào bệnh viện chăm con, đi lại thì cần phải có giấy tờ. Không có giấy tờ tùy thân, cứ phải sống chui lủi như vậy không được nên Thu đã trở về đề nghị xóa khai tử để làm lại giấy tờ.

Kịch bản tinh vi qua mắt mọi người

Như đã đưa tin, thời gian qua, Thu về địa phương xin đề nghị xóa khai tử. Chính quyền địa phương đã trình báo Công an phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa). Công an phường Quang Trung báo cáo, chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền do nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và có dấu hiệu hoạt động phạm tội.

Thu trở về sau 5 năm khiến dân làng ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho hay, vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, năm 2020, Thu đã lên kế hoạch giả chết để trục lợi bảo hiểm. Đối tượng chia sẻ kế hoạch với mẹ là bà Thập. Ban đầu, bà Thập không đồng ý nhưng sau khi con thuyết phục, bà chấp nhận làm theo. Hai mẹ con thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang (tỉnh Thanh Hóa) để hỗ trợ làm mai táng giả (người này đã chết năm 2022).

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà khiến mặt, mũi bị xây xát, chảy máu rồi lên giường ngủ giả chết. Bà Thập thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc con gái bị ngã và chết đột tử. Thu nhanh chóng được khâm liệm, quá trình diễn ra bí mật, chỉ có bà Thập, Thu và thầy cúng được thuê biết.

Ngôi mộ giả của Thu ở quê nhà. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy rồi bí mật đến nhà thầy cúng ở tạm, sau đó đón xe vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn, cắt đứt mọi thông tin liên hệ. Đám tang của Thu diễn ra bình thường tại quê nhà. Sau đám tang, bà Thập đi làm thủ tục khai tử cho con gái, đồng thời làm thủ tục để nhận tiền bảo hiểm với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được bà Thập chuyển cho Thu.

Ngày 21/12/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Vụ việc khiến dư luận sững sờ, bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.