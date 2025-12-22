Người “chết” bỗng dưng trở về

Ngày 17/12/2025, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung: Có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984) trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (cũ) nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đề nghị xóa khai tử. Trùng hợp, năm 2020, một người có cùng tên, cùng thông tin gia đình thuộc địa bàn cũng được người nhà khai tử.

Sau khi tiếp nhận tin báo, với các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quang Trung đã nhanh chóng xác minh: Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn (cũ) cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 08/6/2020. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, Công an phường Quang Trung đã báo cáo, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan Công an

Phơi bày kịch bản “giả chết” hoàn hảo

Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Năm 2020, khi phát hiện bị bệnh ung thư và hay cãi vã với mẹ đẻ nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để “thay tên đổi số” và lấy tiền bảo hiểm. Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (sinh năm 1955) để lên một “kịch bản giả chết”. Ban đầu bà Thập không đồng ý, nhưng sau đó vẫn bị con gái thuyết phục.

Trần Thị Thập (mẹ của đối tượng Nguyễn Thị Thu) khai nhận tại cơ quan Công an

Hai mẹ con đã cùng nhau lên kế hoạch "giả chết" rất tinh vi. Sáng 07/6/2020, Thu uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả. Sau khi thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do “đột tử” để phối hợp an táng, các đối tượng nhanh chóng tổ chức khâm liệm. Quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật, chỉ có Thu, mẹ con bà Thập và bà thầy cúng đã được bàn bạc trước đó biết.

Khoảng nửa đêm 07/6/2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà bà thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn. Với “kịch bản” được xây dựng tinh vi, chính quyền, người dân, kể cả anh em họ hàng, người thân không ai nghi ngờ.

Sau khi Thu “chết”, ngày 08/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân “đột tử” và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Sau đó, bà Thập liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu. Khám xét tại nơi ở của bà Thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 01 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng và 01 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600.000.000 đồng.

Lấy được tiền, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư “AI” (trí tuệ nhân tạo).

Màn kịch bại lộ

Sau 5 năm sống ẩn danh, cuối năm 2025, sau thời gian sống ẩn danh, Thu quay về địa phương, làm đơn xin xóa khai tử khiến vụ việc bị phát giác. Làm việc tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận: Do bệnh tật nên Thu từng nghĩ đến việc tự tử. Tuy nhiên, nghĩ đến việc chưa báo hiếu cho mẹ nên mới giả chết để lấy tiền bảo hiểm. Sau khi Thu bỏ đi thật xa để "thay đổi cuộc đời".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra. Hiện nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng, nhưng đây chắc chắn sẽ là "bài học đắt giá" nhất đối với mẹ con Nguyễn Thị Thu.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân: Đừng vì lợi trước mắt mà đánh đổi danh dự, nhân phẩm và tự do của bản thân. Mọi hành vi trục lợi bảo hiểm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn làm mất đi tính nhân văn của loại hình dịch vụ này. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, thượng tôn pháp luật và hiểu rằng: Tiền bạc và sự giàu có từ những hành động bất chính sẽ sớm bị bại lộ và luôn dẫn đến cái kết chung là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa