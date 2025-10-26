Liên quan đến sự việc Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, sinh sống tại xã Quế Phong, Nghệ An) dùng dao đâm 7 người bị thương, xảy ra sáng 23/10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, trước đó, vợ và 2 con sinh đôi của Vỹ được điều trị tại buồng 304 Khoa Sơ sinh.

Tuy nhiên, vì 1 trong 2 con của Vỹ diễn biến nặng, được bác sĩ chuyển khoa điều trị. Mọi diễn biến đã được bác sĩ giải thích cặn kẽ cho vợ của Vỹ. Bất ngờ, đến khoảng 10 giờ, Vỹ quay lại buồng bệnh. Hắn dùng dao tấn công vợ và con nhưng vợ Vỹ tránh được. Gã đàn ông liền quay sang bóp cổ một bệnh nhi khác ở cùng phòng.

Rất may, bà nội của cháu bé đã kịp thời ngăn được, rồi ôm cháu bé bỏ chạy, trao cho một điều dưỡng bế đi.

Vợ và con của Vỹ đang điều trị tại Khoa sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. (Ảnh: Thanh Niên)

Vỹ sau đó dùng dao tấn công người nhà một bệnh nhi khác. Trong cơn điên loạn, hắn bế đứa trẻ, cháu của bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, ở Nghệ An), định ném qua cửa sổ tầng 3. Khi bà Thủy cố gắng ngăn cản thì bị Vỹ đâm trúng cổ. Dù bị thương, người bà vẫn giằng lại được cháu bé. Sau đó, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã tới, bế cháu chạy ra ngoài.

Phát hiện sự việc, các nhân viên y tế khác đã đến hỗ trợ chị Hồng, bảo vệ cháu bé. Hậu quả, Vỹ đã khiến 7 người bị thương, trong đó có 2 cháu nhỏ. Vỹ sau đó đã bị bảo vệ và lực lượng chức năng bắt giữ.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng kể lại sự việc. (Ảnh: Dân trí)

Nhớ lại những gì đã xảy ra, điều dưỡng Trần Thị Hồng nói: "Nỗi sợ hãi là rất thực. Nhưng tâm trí tôi khi đó chỉ nghĩ làm thế nào để cháu bé được an toàn. Tôi tin, ở hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ làm như tôi".

Khen thưởng 8 nhân viên y tế dũng cảm

Nguồn tin trên VnExpress cho biết, chiều ngày 24/10, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, đã trao tặng giấy khen biểu dương 8 nhân viên y tế: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Oanh, Lưu Xuân Dũng và Trần Kim Quyền.

Các nhân viên y tế được khen ngợi vì tinh thần dũng cảm cứu người. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM)

8 nhân viên y tế này đã dũng cảm, không màng hiểm nguy, lao vào ngăn Vỹ để bảo vệ an toàn, giành giật sự sống cho bé sơ sinh và người nhà bệnh nhân.

Hiện tình trạng của những người bị thương trong vụ việc đều đã ổn định.

Đối tượng Vỹ (áo đen) đã bị bắt giữ sau ít phút gây ra sự việc.

Về đối tượng Vỹ, sau khi bị bắt giữ, cơ quan công an đã test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn của đối tượng. Theo lãnh đạo Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, kết quả xét nghiệm không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn.

Công an phường Trường Vinh đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ.