Nữ điều dưỡng bị thương nặng đã được phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy hiểm

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Bằng Văn Vỹ (29 tuổi, trú xã Quế Phong, Nghệ An) bất ngờ xông vào phòng 304 – Khoa Sơ sinh, dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang chăm sóc trẻ.

Đối tượng sau đó giằng lấy một trẻ sơ sinh, định ném qua cửa sổ.

Trong tình huống đặc biệt nguy hiểm, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã dũng cảm lao vào giành lại cháu bé, cùng đồng nghiệp bảo vệ an toàn cho trẻ sơ sinh. Trong quá trình đó, nhiều nhân viên và người nhà bệnh nhân bị thương.

Vụ việc khiến điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng ở vùng cổ và ngực. Chị Trang bị đối tượng dùng dao đâm 11 nhát vào mặt, cổ, ngực, lưng. Trong đó, có 2 vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải. Rất may chị Trang đã được phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy hiểm.

Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện sản nhi Nghệ An).

Tiếp đến là điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài bị đối tượng đâm vùng bụng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở vùng lưng, tay. Các bác sĩ đã kịp thời xử lý vết thương cho 2 điều dưỡng này.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn đối tượng, phối hợp Công an phường Trường Vinh khống chế, bắt giữ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà.

Trong vụ việc trên, có 2 người nhà bệnh nhân là nạn nhân trong vụ tấn công này là bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, ở Nghệ An) và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, ở Hà Tĩnh).

Bà Thủy có cháu là trẻ sơ sinh bị đối tượng Bằng Văn Vỹ giằng lấy, đòi ném qua cửa sổ. Bà Tứ có cháu là trẻ sơ sinh bị đối tượng rượt đuổi bóp cổ. Trong quá trình bảo vệ cháu, bà Ngô Thị Thu Thủy bị đối tượng dùng dao đâm vào cổ; bà Phan Thị Tứ bị đâm ở tay và lưng...

Nữ điều dưỡng kể lại giây phút giằng lại bệnh nhi khỏi đối tượng truy sát

Sáng 24/10, chia sẻ với tờ Tiền phong, điều dưỡng Trần Thị Hồng vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại, khoảng 10h sáng 23/10, Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng. Vỹ giằng lấy một bệnh nhi trong phòng rồi dọa ném ra khỏi cửa sổ tầng 3.

Khi người nhà chạy đến giằng co với Vỹ, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã không chút do dự lao tới giằng lại cháu bé trên tay Vỹ và ôm cháu bỏ chạy khắp tầng 3.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng (Khoa Sơ sinh) bàng hoàng kể lại vụ việc (Ảnh: Tiền phong).

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang chạy theo hỗ trợ, bồng cháu bé cùng chị Hồng chạy vào phòng điều dưỡng cách đó vài mét để trốn. Chị Hồng và Trang chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho 3 người, xin Vỹ dừng tay nhưng bị Vỹ dùng dao đâm liên tục vào người chị Trang.

Một bảo vệ bệnh viện cho biết ban đầu nghe tiếng hô hoán "tầng 3 cháy", chạy lên thấy nhiều tiếng hét lớn "có kẻ đâm người". Lúc 10h05, chạy vào phòng trực điều dưỡng thấy Vỹ đang cầm dao đâm nữ điều dưỡng Trang, ông đã khuyên anh ta bình tĩnh, không được để sự việc đi quá xa.

"Nghe tôi nói, Vỹ dừng tay. Mục đích của tôi là kéo dài thời gian, giúp 2 điều dưỡng đưa cháu bé thoát ra ngoài bằng cửa sau", nam bảo vệ kể lại với tờ VnExpress.