Liên quan đến vụ việc Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình (gọi tắt là Đài hóa thân Thanh Bình), thuộc Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên (quốc lộ 21, xã Mỹ Thuận, TP.Nam Định) “làm tiền” thân nhân người đã khuất gây bức xúc dư luận thời gian qua, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên về 2 hành vi: Niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng và Cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được chấp thuận, phê duyệt, tổng mức phạt tiền 19 triệu đồng.

Đồng thời, Công ty này buộc phải khắc phục hậu quả bằng cách trả lại các khoản tiền thu cao hơn quy định cho những người dân đã sử dụng dịch vụ. Cụ thể, số tiền mà Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên phải trả lại cho 20.146 người bị thiệt hại là 10 tỷ 815 triệu đồng.

Khu trưng bày những chiếc quách có giá đắt đỏ tại Công ty Thanh Bình An Lạc Viên. (Ảnh: Thanh Bình An Lạc Viên)

Các khoản tiền phí dịch vụ mà công ty đã thu cao hơn quy định từ ngày 19/5/2023 đến ngày 31/3/2025 gồm: Thu thêm số tiền 1.000.000 đồng/ca đối với việc phụ thu áo quan thiêu khác chủng loại, thời gian hỏa táng dài; Thu thêm số tiền 300.000 đồng/ca đối với dịch vụ Phòng hành lễ theo yêu cầu so với giá dịch vụ hành lễ được chấp thuận (200.000 đồng/ca) và thu thêm số tiền 3.000.000 đồng/ca đối với dịch vụ hỏa táng nguyên xương so với giá dịch vụ hỏa táng được chấp thuận (4.500.000 đồng/ca).

Việc trả lại tiền cho người dân sẽ được thực hiện trong thời gian từ ngày 24/5/2025 đến hết ngày 23/6/2025 và được thông báo công khai.

Hiện tại, Công ty Thanh Bình An Lạc Viên đã niêm yết giá theo đúng quy định, đã được UBND tỉnh Nam Định chấp thuận việc thu phí dịch vụ hỏa táng nguyên xương (7.500.000 đồng/ca). Phía công ty cũng xác nhận và cam kết không cấm các gia đình mang tiểu/quách từ bên ngoài vào để nhận tro, cốt thân nhân.

Gia đình tang quyến bức xúc khi bị chèo kéo mua quách giá cao.

Trước đó vào khoảng tháng 3/2025, nhiều gia đình từng đưa thi thể người thân đến hỏa táng tại Đài hóa thân Thanh Bình đã bày tỏ bức xúc khi bị Công ty Thanh Bình An Lạc Viên cấm không cho mang tiểu/quách tự mua vào và chèo kéo khách mua quách cùng các phụ kiện đi kèm với giá “trên trời”. Nhiều người dân cũng bất bình khi đã ký hợp đồng gói hỏa táng có giá 4,5 triệu đồng nhưng khi đưa người thân vào thiêu thì nhân viên lại “mồi chài”, nói gia đình muốn nhận xương đẹp thì trả thêm 3,5 triệu đồng nữa.

Bị đẩy vào thế đã rồi, nhiều gia đình tuy không có điều kiện song đã phải chấp nhận mua bộ tiểu/quách kèm phụ kiện có giá lên tới gần 30 triệu đồng, thậm chí có gia đình chi hơn 63 triệu đồng cho dịch vụ này.