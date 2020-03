Vụ cưỡng bức của thiếu nữ 18 tuổi: Bị chính người nuôi dưỡng mình nghi ngờ và ôm hết tủi nhục mà nhận tội theo yêu cầu của cảnh sát

Câu chuyện về Marie Adler được viết lại trong bài báo An Unbelievable Story of Rape thuộc dự án The Marshall của tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ ProPublica và từng giành giải thưởng danh giá Pulitzer. Đó là chuyện kể về Marie, thiếu nữ 18 tuổi bị cưỡng bức nhưng không ai tin lời cô nói và thậm chí cô còn bị phạt tiền vì tội dựng chuyện.

Vụ cưỡng bức Marie Adler được tái hiện trên phim Unbelievable.

Dựa vào bài viết, Marie từng gặp được bố ruột một lần duy nhất và không hề biết gì về mẹ ruột mà thay vào đó, bà sẽ giao đứa trẻ cho "những người bạn trai của mình để chăm sóc". Sau đó, Marie liên tục bị đưa đến trung tâm nuôi dưỡng này đến trung tâm nuôi dưỡng khác. Trong quá trình đó, cô gái trẻ không ngừng bị tấn công tình dục và thể chất. Marie nói với phòng viên rằng khi lên 8 tuổi, cô đã phải uống đến tận 7 loại thuốc và trong số đó có thuốc chống trầm cảm được chỉ định dùng cho người lớn.

Năm 18 tuổi, Marie tham gia một chương trình có tên là Project Ladder nhằm giúp đỡ người mới trưởng thành có thể sống tự lập sau khi rời khỏi trung tâm nuôi dưỡng. Không lâu sau, Marie được chương trình sắp xếp chuyển đến sống ở một căn hộ 1 phòng ngủ. Chính tại nơi đây, căn hộ Alderbrooke, Lynnwood, Washington, Mỹ, Marie đã bị cưỡng bức và vụ việc được báo cáo cho cảnh sát vào khoảng 9h sáng một ngày tháng 8/2008.

Cảnh trong phim.

Marie đã thuật lại những gì còn đọng lại trong trí nhớ cô với 2 trung sĩ Jeffery Mason và Jerry Rittgarn, rằng cô thức dậy và phát hiện mình bị một người đàn ông bịt mắt, miệng rồi cưỡng bức ngay trong căn hộ. Nghe được câu chuyện này, 2 người phụ nữ từng nuôi dưỡng Marie ở trung tâm đã bày tỏ sự nghi ngờ.

"Con bé chẳng bộc lộ chút cảm xúc gì. Cứ như thể con bé đang kể với tôi nó đang làm bánh sandwich vậy" - 1 trong 2 người nói với Propublica. Bà cảm thấy Marie đáng nghi hơn khi cô tỏ ra buồn rầu vì không tìm được một bộ drap giường mới tương tự như bộ cô từng có vì bà nghĩ rằng ai lại muốn tìm một bộ drap giường y hệt sau khi bị cưỡng bức trên đó.

2 người phụ nữ kia không ngừng tâm sự với nhau và đồng ý tin rằng Marie có chút đáng ngờ trong vụ việc. Điều này thôi thúc 1 trong 2 người đi đến sở cảnh sát và trình bày.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những nạn nhân từng trải qua chấn thương nghiêm trọng như bị tấn công tình dục sẽ gặp khó khăn trong việc nhớ lại các chi tiết của vụ việc. Thế nhưng, các nhân viên điều tra lại tin vào điều ngược lại. Marie nói rằng cô đã phải dùng chân để với lấy cây kéo, cắt dây trói trên người và gọi điện cho bạn trai cũ Jordan. Dù vậy, trong bản ghi chép lời khai lại cho thấy Marie nói rằng cô đã gọi điện cho Jordan khi đang bị trói và dùng chân để ấn số của người yêu cũ.

Sau đó, Marie bị cảnh sát yêu cầu giải trình vì sao có sự khác biệt giữa lời khai của cô và bản ghi chép. Điều này khiến cô gái trẻ bị áp lực và kết quả là cô thừa nhận bản thân đã dựng nên mọi chuyện trước khi bị kết tội thực hiện hành vi sai trái.

Luật sư của Marie khi đó vô cùng bất ngờ khi cảnh sát đưa ra án phạt dành cho thân chủ của mình và tin rằng co quan chức năng cảm thấy tức giận khi bị lợi dụng. Marie buộc phải đóng phạt 500 USD án phí và được hưởng án tù treo nhưng yêu cầu phải tiếp nhận tư vấn tâm thần vì nói dối.

Hai năm rưỡi sau, 2 nữ cảnh sát Stacy Galbraith và. Edna Hendershot đã thành công tìm được một kẻ cưỡng bức hàng loạt và tiến hành bắt giữ hắn. Trước đó, họ lần theo được dấu vết một chiếc xe bán tải màu trắng thuộc quyền sở hữu của một người tên Marc O'Leary và dùng bằng chứng ADN để thu hẹp danh sách nghi phạm. Tháng 2/2011, Stacy tìm đến nhà Marc và bắt được hắn nhờ vào vết bớt lớn trên bắp chân trái, một trong những đặc điểm nhận dạng của hắn mà các nạn nhân nhớ được.

Chân dung kẻ cưỡng bức hàng loạt Marc O'Leary.

Những bằng chứng được tìm thấy tại nhà Marc, bao gồm chiếc máy ảnh chứa hình của Marie, dây để trói nạn nhân và con gấu bông có vương dấu ADN của Marc.

Marc bị cáo buộc 28 tội cưỡng bức và đối mặt với mức án 327 năm rưỡi tù giam mà không được khoan hồng. Trong lúc kiểm tra ổ cứng của Marc, Stacy tìm thấy một bức ảnh của Marie và lập tức liên hệ với cảnh sát Lynnwood.

Cảnh sát Lynnwood sau đó tìm thấy Marie ở miền nam Seattle, Washington và kể lại hết mọi thứ cho cô nghe. Khi đó, hồ sơ vụ án của Marie đã hết hạn nên tất cả những gì cảnh sát nơi đây có thể làm là trả lại cho cô 500 USD. Sau đó, Marie đã đệ đơn kiện chính quyền Lynnwood và nhận được khoản bồi thường lên đến 150 nghìn USD.

Cảnh trong phim.

Sau này, cảnh sát mới thừa nhận họ đã bắt ép Marie nói dối về vụ cưỡng bức của cô. Tuy vậy, bất chấp những cuộc điều tra nội bộ và bên ngoài, không có bất cứ nhân viên nào của sở cảnh sát Lynnwood bị kỷ luật.

Bài viết của ProPublica cũng đề cập đến cuộc sống sau này của Marie. Cô trở thành tài xế xe tải, kết hôn và sinh 2 người con nhưng cô xin phép không tiết lộ nơi ở.

Tháng 9/2019, Netflix lên sóng mini series Unbelievable lấy cảm hứng từ vụ cưỡng bức của Marie và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình phim lẫn khán giả nhờ vào tính chân thật.

(Nguồn: GoodHousekeeping)