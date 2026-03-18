Vụ cụ ông cụt 2 tay kẹp con rắn mang về nhà: Gia đình lên tiếng về số tiền được hỗ trợ

Liên quan đến sự việc ông H.T. (79 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) kẹp con rắn hổ mang cắn mình trên khuỷu tay rồi đi về nhà khiến dư luận xôn xao những ngày qua, mới đây, đại diện Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng thông tin, sức khỏe của ông T. đã ổn định.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Huỳnh Văn H. (40 tuổi, con trai ông T.) cho biết, cha của anh đã tỉnh táo, có thể ăn uống trở lại. Bác sĩ cho biết, các chỉ số sức khỏe cơ bản của ông T. đang dần ổn định song vì nọc độc rắn hổ mang khá nguy hiểm nên bệnh nhân vẫn cần theo dõi thêm.

Kể thêm với báo Dân trí, anh H. nói sau khi sự việc của cha anh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đã có nhiều người gọi điện hỏi thăm, thậm chí đến tận bệnh viện để động viên, hỗ trợ gia đình. Một số cá nhân cũng đăng tải thông tin kèm số tài khoản của gia đình lên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ cho hoàn cảnh của ông T.

Theo anh H., đến nay gia đình đã nhận được số tiền ủng hộ khoảng 300 triệu đồng từ các mạnh thường quân. Số tiền quá lớn khiến gia đình rất bất ngờ, xúc động và từ tối 16/3 đã thông báo ngừng tiếp nhận hỗ trợ.

Anh H. bày tỏ biết ơn sự giúp đỡ của mọi người và cho biết sẽ dùng số tiền này để chăm sóc lâu dài cho cha.

Ông T. kẹp con rắn mang về sau khi bị cắn.

Thông tin này cũng khiến nhiều người mừng rỡ, gửi lời chúc sức khỏe mong ông T. sớm bình phục. Với sự chung tay của các nhà hảo tâm, hy vọng từ đây cuộc sống của ông sẽ bớt khó khăn, cơ cực.

Trước đó, mạng xã hội hoang mang, lo lắng khi xem đoạn clip ghi lại cảnh ông T. bị cụt 2 tay vẫn kẹp con rắn dài khoảng 2m vào khuỷu tay đi từ ruộng về nhà. Một người hàng xóm phát hiện sự việc đã hô hoán, thông báo cho gia đình để đưa ông T. đi cấp cứu.

Theo người thân, ông T. bị câm điếc bẩm sinh. Cách đây hàng chục năm, ông không may gặp tai nạn do bom mìn chiến tranh còn sót lại dẫn đến bị cụt 2 tay. Dù cơ thể khiếm khuyết nhưng ông vẫn nỗ lực thích nghi với cuộc sống, dùng khuỷu tay và chân để làm việc, mưu sinh giúp đỡ gia đình.

Vào trưa ngày 15/3, ông đi ra ruộng thăm lúa thì bị rắn cắn. Ông dùng chân dẫm rồi lấy khuỷu tay kẹp con rắn đem về nhưng trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.