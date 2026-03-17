CLIP: Nghẹt thở giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu hun hút ở Đắk Lắk

Clip giải cứu bé trai rơi xuống giếng.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Ea H’leo giải cứu thành công một bé trai 12 tuổi rơi xuống giếng sâu 20m.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận dưới giếng sâu để đưa cháu bé lên bờ.

Trước đó, khoảng 9h11 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc một bé trai bị rơi xuống giếng tại buôn Săm A, xã Ea H’leo. Ngay sau đó, lực lượng và phương tiện chuyên dụng được điều động khẩn trương đến hiện trường, phối hợp triển khai công tác cứu nạn.

Qua kiểm tra, giếng nước sâu khoảng 20m, đang trong tình trạng cạn nên nạn nhân không bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Tuy nhiên, không gian dưới giếng hẹp, sâu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, gây khó khăn cho công tác tiếp cận.

Lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng trấn an tinh thần nạn nhân, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đưa nạn nhân lên mặt đất. Sau khoảng 15 phút, bé trai được giải cứu trong tình trạng tỉnh táo, an toàn.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường, đưa cháu bé lên khỏi giếng sâu an toàn.

Nạn nhân được xác định là cháu K. (12 tuổi, trú buôn Săm A). Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, cháu sang rẫy nhà hàng xóm chơi thì không may rơi xuống giếng.

Hiện cháu K. đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.