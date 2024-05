Như đã đưa tin, trước đó Công an TP.Hà Nội thông tin về vụ một người phụ nữ lớn tuổi bị đối tượng giả mạo công an lừa số tiền lớn lên đến 15 tỷ đồng. Cụ thể, vào ngày 5/4, bà P (SN : 1956, HKTT: Hà Đông, Hà Nội) có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng nói căn cước công dân của bà P. có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Nếu bà P. không chứng minh được mình không liên quan thì vài ngày nữa sẽ bắt bà.

Do lo sợ nên bà P. đã chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng để xác minh. Bà P. đã thực hiện 32 lần chuyển khoản với tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Sau đó, bà P. biết mình bị lừa nên đã cơ quan Công an trình báo.

Vụ cụ bà bị lừa hơn 15 tỷ đồng Bất ngờ nguồn gốc số tiền lớn. Ảnh minh họa.

Theo báo VietNamnet, sau vụ việc, người thân và chính bà P. mới biết mình có số tài sản lớn như vậy.

Sau khi sập bẫy lừa đảo của đối tượng lừa đảo, nghe yêu cầu chuyển tiền và không được kể với người nhà, bà P. hoang mang rồi nhớ đến số cổ phần, cổ phiếu chứng khoán mà vợ chồng bà mua được trước đây.

Hơn chục năm qua, bà P. không giao dịch và cũng chẳng biết số cổ phần, cổ phiếu ấy giá trị bao nhiêu. Nhưng vì bí bách nên bà P. quyết định dùng đến nó. Trong ngày 5/4, cứ sau mỗi yêu cầu chuyển tiền của vị công an giả danh, bà P. lại tìm cách bán cổ phần, cổ phiếu.

Theo bà P., bà đã chuyển tổng cộng 32 lần, gồm: 1 lần 213 triệu đồng, 6 lần chuyển 290 triệu đồng, 9 lần chuyển 490 triệu đồng, tổng cộng hơn 6,3 tỷ đồng vào số tài khoản của NGUYEN THANH DUONG tại ngân hàng B.

Tiếp đó, bà P. có 6 lần chuyển mỗi lần 490 triệu đồng, tổng cộng hơn 2,9 tỷ đồng vào số tài khoản NGUYEN TIEN DUNG tại ngân hàng V.

Bà P. có 10 lần chuyển mỗi lần 490 triệu đồng, tổng là 4,9 tỷ đồng vào tài khoản TRAN DINH DUC tại ngân hàng V.

Bà P. còn có 1 lần chuyển 490 triệu đồng và 1 lần chuyển 400 triệu đồng, tổng số là 890 triệu đồng vào số tài khoản HO THUY HONG tại ngân hàng B.

Khi tổng số tiền bà P. chuyển vào các số tài khoản do các đối tượng cung cấp lên tới hơn 15 tỷ đồng, cũng là lúc số cổ phần, cổ phiếu đã bán sạch. Lúc này, bà P. mới biết bị lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo.

Trước vụ việc người dân liên tục bị các đối tượng tìm cách lừa đảo qua mạng, Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.