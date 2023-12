Vụ cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào tường xúc phạm: Công an thông tin đa chiều

Báo cáo từ công an huyện cho biết, ngày 2/12, Công an huyện Sơn Dương phát hiện trên mạng xã hội Facebook đăng tải một video clip có thời gian 1 phút 49 giây liên quan đến giáo viên và học sinh Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương.



Qua xác minh ban đầu, xác định khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29/11, khi vừa học hết tiết 4, tại lớp 6A, Trường THCS Văn Phú xảy ra vụ việc một số học sinh lớp 7C và 6A có lời nói, hành vi khiêu khích cô giáo Phan Thị H. (SN 1985) là giáo viên bộ môn Âm nhạc tại Trường THCS Văn Phú.

Nguyên nhân ban đầu xác định, từ khoảng tháng 9 vừa qua, cô H. mâu thuẫn với học sinh lớp 6A và có lời nói tục tĩu, không đúng chuẩn mực đạo đức của người giáo viên. Khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Thị Thùy L. (học sinh lớp 7C) dùng điện thoại quay lại, chia sẻ cho nhóm bạn, đồng thời đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh giữa cô giáo và nhóm học sinh đang mâu thuẫn

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngày 30/11, Công an huyện Sơn Dương đã làm việc, yêu cầu Trường THCS Văn Phú họp kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của giáo viên và học sinh liên quan đến vụ việc trên. Tại buổi làm việc có 14 ý kiến tham gia, trong đó đều thống nhất nhận xét, cô giáo Phan Thị H. và các học sinh xuất hiện trong video đều có hành vi thiếu chuẩn mực, cần phải kiểm điểm nghiêm túc.

Đến ngày 2/12, trên mạng xã hội Facebook đăng tải video clip nêu trên lên các hội nhóm Facebook liên quan đến địa bàn huyện Sơn Dương, Công an huyện Sơn Dương đã tiến hành can thiệp, gỡ bỏ 17 lượt bài đăng. Tuy nhiên đến clip trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội có nhiều người theo dõi.

Cô giáo từng bị cảnh cáo

Cũng theo báo cáo, ngày 21/11, Hiệu trưởng trường THCS Văn Phú đã ban hành Quyết định về việc kỷ luật đối với viên chức là cô Phan Thị H., bằng hình thức "Cảnh cáo" với lý do cô H. vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm học sinh; ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên chưa đảm bảo tính sư phạm, đúng mực.

Từ vụ việc trên, Công an huyện Sơn Dương báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo, Phòng PA05 phối hợp với Công an huyện Sơn Dương xác minh, xử lý các tài khoản cung cấp thông tin sai sự thật, đăng tải thông tin xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.

Bên cạnh đó, Công an huyện Sơn Dương tiếp tục nắm tình hình, xác minh xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm (nếu có), tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có biện pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ tại Trường THCS Văn Phú; tham mưu xử lý theo quy định đối với các giáo viên có hành vi gây mất đoàn kết nội bộ, vi phạm đạo đức nhà giáo và lối sống; trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường liên quan đến vụ việc trên.

Lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương cho biết thêm, trong ngày hôm nay đơn vị sẽ có báo cáo đầy đủ vụ việc này.