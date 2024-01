Vụ cô gái bị giết, phi tang xác xuống sông Hàm Luông: Nghi phạm là trung úy cảnh sát

Ngày 3/1, tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật “Tước danh hiệu Công an nhân dân” đối với trung úy Ngô Minh Thông – cán bộ Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thông được xác định là hung thủ gây ra vụ giết người ở Tiền Giang rồi chở nạn nhân qua Bến Tre phi tang xuống sông Hàm Luông. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình ái.

Ngô Minh Thông tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 29/12, người dân phát hiện một thi thể tại bờ sông Hàm Luông (thuộc xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định nạn nhân trong vụ án là chị N.T.H. (28 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và nghi phạm là Ngô Minh Thông (29 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị H. trên địa bàn TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Sau đó, Thông mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre vào cuộc điều tra, xác định Ngô Minh Thông là cán bộ Công an thị xã Cai Lậy.

Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, phi tang xác ở sông Hàm Luông. Ảnh: PV.

Chiều 2/1, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án nêu trên.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã ký quyết định trao thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho tập thể phòng Cảnh sát hình sự (PC02); trao giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự quyết tâm, quyết liệt của các cán bộ, chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đặc biệt đã trấn an dư luận trong những ngày vừa qua.

Riêng đối với vụ án “Giết người” nêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre đề nghị Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Tiền Giang để tập trung điều tra, sớm làm rõ vụ việc, nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre lưu ý Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, nhất là các đối tượng hình sự, ma túy để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; nhất là phải duy trì khí thế của những ngày đầu ra quân.