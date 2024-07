Vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong ở Long Biên: Nhân thân cực xấu của 2 đối tượng liên quan

Liên quan đến vụ đến vụ nổ súng khiến cô gái trẻ 22 tuổi bị tử vong vào rạng sáng 3/7, công an TP Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt đối tượng được xác định kẻ trực tiếp gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú tại: Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 3/7, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại địa bàn tỉnh Nam Định, khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Hai ngày sau, tượng Nguyễn Xuân Đạt cũng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đầu thú.

Hai đối tượng Nguyễn Xuân Đạt và Vũ Thành Quang

Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô, Nguyễn Xuân Đạt và Vũ Thành Quang đều có nhân thân phức tạp, và thường sống lang thang. Như Vũ Thành Quang (SN 1994); tên này từng có hộ khẩu trường trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng ngôi nhà gã đăng ký thường trú đang do 1 người họ hàng trông coi. Quang có 2 tiền án đều về tội danh liên quan đến ma túy, nhưng thường xuyên vắng nhà. “Quãng thời gian từng ở địa phương, tên này không có biểu hiện phức tạp, và cũng không tỏ vẻ là tay anh chị, xã hội”, một cán bộ cơ sở phường Minh Khai nhớ lại.

Tương tự, Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991) có hộ khẩu thường trú ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm. Tên này có 2 tiền án, 1 về tội danh liên quan ma túy, 1 về tội cố ý gây thương tích. Đối tượng Đạt lâu nay cũng lấy “trời làm màn, đất làm chiếu”, và chủ yếu sinh sống, làm ăn ở các tỉnh phía nam. Có thông tin cho biết, trước hôm xảy ra vụ nổ súng, Đạt vừa về Hà Nội, và được đám bạn xã hội rủ đi chơi.

Nghi phạm Đinh Xuân Sáng đang bỏ trốn. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, theo thông tin trên báo Người lao động, Công an TP yêu cầu đối tượng Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an đề nghị nếu biết thông tin về đối tượng trên và ôtô Huyndai Aceent màu trắng BKS 90A-18039 do nghi phạm sử dụng, người dân cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an YP Hà Nội (ông Hoàng Thế Hiển, Đội trưởng Đội Trọng án - SĐT: 0983304879) hoặc trang facebook Công an TP Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.