Vụ chung cư The Light: Biểu hiện bất thường của đối tượng qua lời kể của hàng xóm

Liên quan đến sự việc ông N.X.H sinh sống tại tầng 6, tòa B, chung cư The Light Tố Hữu vô cớ tấn công anh H.Q.L. - hàng xóm ở căn hộ bên cạnh, sáng 24/7, trao đổi với chúng tôi, đại diện BQL tòa nhà cho hay, qua giám sát cho thấy, chiều tối hôm qua ông H. vẫn cởi trần đi ra ngoài và xuống sân tập thể dục.

Sáng nay (24/7), chưa thấy ông này xuất hiện, cư dân tòa nhà vẫn đang trong tình trạng hoang mang, lo lắng, mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn để đề phòng tình huống xấu.

Người dân chung cư The Light mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết phản ánh về hành vi của ông H.

Nghe tiếng trẻ em nô đùa, nghĩ rằng mình bị dọa giết?

Theo bà Hồ Thị Minh Thanh - Trưởng Ban Quản lý tòa nhà, tại tầng 6 tòa B (chung cư The Light) có 8 căn hộ, trong đó 4 căn sử dụng vào các mục đích khác, còn lại 4 hộ gia đình sinh sống ổn định. Trong số này, căn hộ của ông N.X.H. do người em gái đứng tên, ông H. sống tại đây một mình, cơm nước cũng do người thân hàng ngày đưa đến.

Ông H. sinh sống một mình tại căn hộ sát vách gia đình anh L.

Ông N.M.P., một cư dân sinh sống cùng tầng, cho hay, gia đình ông chuyển đến đây từ 2 năm trước, ông từng nhiều lần chứng kiến ông H. có biểu hiện bất thường, đe dọa, chửi bới hàng xóm, có lần chính ông P. cũng suýt trở thành nạn nhân.

"Tôi không nhớ chính xác ngày tháng nhưng hôm đó đang ở nhà với các cháu nhỏ, bất ngờ ông H. cầm gậy xông thẳng vào đập, chửi bới tôi, rất may không gây tổn thương, lập tức tôi xuống tầng 1 báo cho an ninh lên can thiệp. Vì tình làng nghĩa xóm nên tôi cũng thông cảm cho qua, ông này có biểu hiện không bình thường", ông P. nhớ lại và cho biết, sự việc ông H. cầm dao lao vào hành hung anh L. ngay tại nhà anh L. ông cũng chứng kiến.

"Cứ gia đình nào có khách, hoặc có tiếng trẻ con là ông H. lại cầm gậy la hét, chửi bới, dọa đánh", hàng xóm nhấn mạnh.

Theo ông P., gia đình ông cũng như các gia đình bên cạnh hiện tại rất hoang mang, không dám mở cửa, không cho các cháu nhỏ đi ra ngoài. Mỗi lần đi xuống cầu thang hoặc từ tầng 1 đi lên gặp ông H. là không ai dám đi cùng.

"Chúng tôi ở tầng 6 thì chủ động phát hiện nếu thấy H. sẽ không đi vào, nhưng các hộ ở các tầng trên đang đi xuống đến tầng 6 mà gặp ông này vào thì khó tránh được nên mọi người rất hoang mang, cảnh giác. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra giải pháp ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình huống xấu", cư dân đề nghị.

Hàng xóm từng chứng kiến ông H., vô cớ chửi bới, đe dọa mọi người xung quanh

Đại diện BQL cho biết, sau khi nhận được phản ánh, đại diện tổ dân phố đã lên gặp ông H. để hòa giải, lúc này có cả người thân của ông H.

"Tại buổi làm việc, ông H. có biểu hiện không bình thường, luôn nói nhảm, khi có tiếng trẻ em nô đùa ông này nghĩ mình bị mọi người xung quanh dọa giết. Tuy nhiên, người thân của ông H. vẫn khẳng định ông này không có bệnh. Theo nhận định của chúng tôi, ông H. không chịu được tiếng ồn, tòa nhà có khu giếng trời nên có thể sẽ khó tránh tạp âm", một thành viên trong Ban Quản trị tòa nhà tiếp lời.

Người dân không dám đến những nơi ông H. thường đi bộ tập thể dục dưới sân

Đề nghị bắt khẩn cấp

Trước đó, ban Quản lý nhà chung cư CT2 KĐT Trung Văn (chung cư The Light) đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Trung Văn đề nghị bắt khẩn cấp người có hành vi giết người nhưng không thành.

Tại văn bản này, bà Hồ Thị Minh Thanh - Trưởng Ban Quản lý nhà chung cư CT2 KĐT Trung Văn cho biết, hồi 7 giờ 30 ngày 21/7, cư dân ở căn hộ 616 tháp B, của tòa nhà là N.X.H đã cầm hung khí (cụ thể là 1 con dao) và có hành động tự ý vào nhà và tấn công (đâm) vào người chủ căn hộ 614 tháp B là anh H.Q.L, là hàng xóm cạnh căn hộ 616.

Cũng tại văn bản này, Ban Quản lý nhà chung cư CT2 KĐT Trung Văn đề nghị Công an phường Trung Văn, Công an quận Nam Từ Liêm thực hiện bắt khẩn cấp đối với anh N.X.H đã có hành vi dùng dao giết người nhưng không thành.

Hình ảnh ghi nhận ông H. đang cầm dao xông vào gia đình anh L.

Như đã thông tin trước đó, theo bản tự khai do anh H.Q.L gửi Công an phường Trung Văn nêu rõ: "Vào hồi 7 giờ 47 ngày 21/7, khi tôi đang chuẩn bị ăn sáng cho các em và cháu tại nhà riêng phòng 614 tháp B, tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, KĐT mới Trung Văn, Nam Từ Liêm thì bất ngờ bị đối tượng tại phòng 616 tháp B tòa nhà The Light mang hung khí là 1 con dao nhọn màu sơn đỏ lao vào nhà tấn công, may mắn tôi kịp phản vệ và tránh được nguy hiểm liên quan đến tính mạng", anh H.Q.L. trình bày trong bản tự khai.

Cũng theo anh H.Q.L., trước đây đối tượng N.X.H. cũng đã nhiều lần đe dọa, chửi bới gia đình anh nói riêng và một số gia đình trong tòa nhà.