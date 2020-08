Vụ chồng tưới xăng đốt vợ để lại 3 con nhỏ bơ vơ ở Thái Bình: Nỗi đau tột cùng của người mẹ, người bà

Ngày 26/8, bà Nguyễn Thị Lan (64 tuổi, ở thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đang tất tưởi lo từng công việc và túc trực tại Khoa hồi sức Tích cực (Bệnh viện Bỏng Quốc gia) để lo chăm sóc con gái bị bỏng nặng do bệnh nhân này bị chồng tẩm xăng đốt.

Nỗi kinh hoàng khi gương mặt con gái biến dạng hoàn toàn

Bà Lan cho biết, hiện tại con gái là Nguyễn Thị Hương đang trong tình trạng hôn mê, rất khó thở, mọi sinh hoạt hoàn toàn phải sử dụng máy móc và sự sống rất mong manh.

Bà Nguyễn Thị Lan kể lại hoàn cảnh con gái sau sự việc đau lòng

Kể lại sự việc đau lòng, bà Lan vẫn chưa hết ám ảnh nhìn thấy thân hình con gái biến dạng hoàn toàn sau khi nghe tin con gái bị chồng châm lửa đốt.

"Khoảng gần 21h tối 23/8, nhận được thông báo con gái tôi bị bỏng vì chồng tẩm xăng đốt, tôi liền chạy sang thì thấy con gái chị cháy hết toàn bộ quần áo, tóc cháy xém gần hết. Ngay lúc đó tôi đi cùng xe để đưa con gái lên cấp cứu, sau đó thì chồng nó cũng phải đi viện tỉnh".

Theo bà Lan, nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng đến bây giờ vẫn chưa thể xác định vì cả hai vợ chồng con gái đều phải đi viện. Tuy nhiên, qua những gì con gái trước đó có tâm sự với mẹ thì không có gì to tát, mà có thể do cuộc sống khó khăn, nợ nần khiến người chồng chán nản đâm ra rượu chè.

Bệnh nhân bị bỏng nặng chưa biết đến khi nào mới bình phục

Hàng ngày chị Hương (nạn nhân) đi làm công ty, còn chồng làm nghề cơ khí tại nhà. Hôm xảy ra sự việc, chị Hương vẫn đang tranh thủ làm thêm (làm sắn) ở nhà, thì bị chồng gọi ra để gây sự. Nghĩ rằng cũng như những lần trước, chồng chỉ nóng tính lên một tí rồi sẽ qua, nhưng có sẵn can xăng (do làm nghề có khí nên có sẵn xăng để pha sơn -PV) trong nhà, người chồng liền bặt nắp tưới thẳng vào vợ rồi châm lửa.

"Sau khi sự việc xảy ra, phải ghé sát tai thì nghe con gái thều thào vài câu cho biết, "lúc đó chồng con uống rượu say. Anh ấy bảo là con Hương đâu ra đây, con vừa ra thì bị anh ấy đổ nguyên can xăng rồi đốt. Vẫn còn may hơn một chút là cửa chính lúc đó vẫn còn mở nên con gái tôi chạy thẳng ra đường nên được người dân giúp đỡ, chứ không thì bị thiêu luôn", bà Lan kể.

Người mẹ buồn bã nói về hoàn cảnh con gái

Nói về cặp vợ chồng này không mấy khi xảy ra mâu thuẫn, một người thân của gia đình cho hay, anh Đoàn Ngọc Huy (sinh năm 1982, - chồng nạn nhân) vốn là người hiền lành, chịu khó làm ăn, không chơi bời bao giờ. Chị Hương cũng là người vợ ngoan hiền, chịu khó và không có điều tiếng gì.

"Thời gian gần đây Huy thường uống rượu, có thể vì nó giải khuây. Trong khi đó, tính chị Hương cũng hơi 'ương ương', chúng tôi cũng có lần khuyên bảo; 'Biết tính chồng như vậy thì nhẫn nhục đi một chút', ai ngờ hôm vừa qua lại xảy ra sự chuyện đau lòng thế này", một người thân trong gia đình bệnh nhân chia sẻ.

Vợ nằm 1 chỗ, chồng vướng vòng lao lý, 3 con thơ bơ vơ và món nợ hàng trăm triệu

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh con gái, bà Lan cho hay, cặp vợ chồng trẻ sinh được 3 đứa con (bé nhất mới 20 tháng tuổi), ngôi nhà mới xây là khoản tiền hoàn toàn phải đi vay qua ngân hàng, mỗi tháng trả lãi gần chục triệu.

"Bây giờ con gái tôi đã thế này, chồng nó mai đây ra viện sẽ phải đi tù. 3 đứa con thơ sẽ sống ra sao, nương tựa vào ông bà thì cũng già rồi. Trong khi đó khoản nợ vài trăm triệu sẽ lấy đâu ra mà trả", bà Lan chia sẻ.

3 đứa trẻ bơ vơ sau khi bố vướng vòng lao lý vì tẩm xăng đốt mẹ

Bà Lan cho biết, sau sự việc xảy ra, các cháu nhỏ ở quê phải đem đi gửi mỗi nơi một đứa. Chị Hương đi bệnh viện phải chi phí rất nhiều khoản, gia đình hiện đang tập trung vay mượn khắp mọi chỗ để có tiền chữa trị.

"Tuy bị chồng bội bạc, nhưng con gái vẫn mong muốn cơ quan pháp luật nương tay để chồng còn về nuôi các con nhỏ. Hiện tại có một số bạn bè quan tâm giúp đỡ, mỗi người giúp cho một chút ít", bà Lan chia sẻ.

Bệnh nhân Hương đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

Liên quan đến sức khỏe bệnh nhân, đại diện Viện Bỏng cho hay, tình trạng của bệnh nhân hiện tại tiên lượng nặng. Cụ thể, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương 2/3 cơ thể, diện tích bỏng trên cơ thể là 77%, trong đó 40% bỏng sâu.

Do vậy điều trị rất khó khăn, kéo dài và tốn chi phí lớn. Ngoài ra, bệnh nhân bị bỏng hô hấp ở mức độ nhẹ.

Việc chữa trị cho bệnh nhân còn rất dài và tốn kém, gia đình chị Hương đã vay mượn khắp nơi nhưng chỉ đủ tiền chi trả cho việc chữa trị từng ngày. Chặng đường dài để chị qua khỏi cơn nguy kịch là rất lâu và cần số tiền lớn.

Quý vị có lòng hảo tâm giúp đỡ cho trường hợp bệnh nhân trên xin vui lòng liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Lan (mẹ bệnh nhân), số điện thoại: 039 8173 264. Tài khoản: 19031860140024 Techcombank - Nguyễn Đức Khang (anh trai chị Hương). Gia đình xin chân thành cảm ơn!

Trước đó, vào khoảng 20h tối ngày 23/8, chị Nguyễn Thị H. (SN 1983, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) chạy từ nhà ra đường trong tình trạng toàn thân đang bốc cháy.



Người dân địa phương phát hiện và vội vàng dập lửa đưa đi cấp cứu. Trong tối cùng ngày, anh Đoàn Ngọc Huy (SN 1982) - chồng chị Hương đã đến UBND xã Bình Nguyên khai báo việc mình đã đốt vợ.

Bản thân Huy cũng bị bỏng nhẹ ở tay. Ngay khi xảy ra vụ việc, công an xã Bình Nguyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện Kiến Xương để điều tra, làm rõ.