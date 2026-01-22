Vụ chồng đập phá chỉ vì vợ mua máy rửa bát 5,6 triệu: Sự thật khác được phơi bày quá kịch tính, dân tình đột ngột "quay xe"

Gần đây, câu chuyện chỉ vì mua một chiếc máy rửa bát giá hơn 1.500 NDT (5,6 triệu đồng), người vợ bật khóc trong đoạn video quay lại cảnh căn nhà trọ bị chồng đập phá tan hoang khiến ai cũng bức xúc. Hình ảnh lan truyền nhanh chóng, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào người chồng.

Thế nhưng, khi những chi tiết phía sau dần được hé lộ, câu chuyện bất ngờ rẽ sang hướng khác. Chiếc máy rửa bát hóa ra chỉ là "mồi lửa", còn đằng sau là cả một cuộc hôn nhân đang oằn mình vì áp lực tài chính và những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài.

Người vợ khóc nghẹn: Muốn giảm việc nhà, đổi lại là cơn thịnh nộ

Trong đoạn video do người vợ đăng tải, cô xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, giọng run run. Phía sau là căn phòng trọ nhỏ bừa bộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi sau cơn đập phá.

Bàn trà bị lật, bát đĩa vỡ nát, đồ chơi trẻ em đổ tung, giấy vệ sinh, vật dụng sinh hoạt nằm ngổn ngang trên sàn. Không gian vốn đã chật chội càng trở nên hỗn loạn, cho thấy điều kiện sống của gia đình này khá eo hẹp.

Theo lời người vợ, cô mua máy rửa bát vì nhu cầu thực tế. Mùa đông ở Quảng Đông không có sưởi, nước lạnh buốt tay. Mỗi ngày cô phải rửa bát cho gia đình bốn người, lại một mình chăm hai con nhỏ.

Chiếc máy rửa bát được cô đặt mua khi đang giảm giá, giá hơn 5 triệu đồng. Cô thừa nhận không bàn trước với chồng, phần vì nghĩ đó là khoản chi hợp lý, phần vì trước đó hai người đã cãi nhau liên quan đến chi tiêu dịp Tết Dương lịch.

Mâu thuẫn bùng phát đúng ngày thợ đến lắp đặt. Khi người chồng vừa về nhà, thấy thợ khoan lỗ trong bếp, anh lập tức nổi giận, cho rằng tiền điện nước tăng cao, gia đình không đủ khả năng gánh thêm chi phí.

Yêu cầu thợ dừng lại không được đáp ứng, cơn giận của anh trút lên đồ đạc trong nhà. Người vợ đứng chắn cửa bếp, lo sợ chồng sẽ ra tay, trong khi hai đứa trẻ hoảng loạn bám chặt lấy mẹ.

Khi video được lan truyền, phần lớn dư luận đứng về phía người vợ. Nhiều ý kiến cho rằng, dù bất đồng đến đâu, việc đập phá nhà cửa trước mặt con cái là không thể chấp nhận.

Vợ không việc làm, nợ nần, gánh nặng đè lên vai người chồng

Sau đó, những thông tin tiếp theo được chính người vợ chia sẻ đã khiến dư luận bắt đầu "quay xe".

Cô thừa nhận hiện tại mình không có việc làm, gia đình đang gánh khoản nợ khoảng 200.000 NDT (754 triệu đồng). Trước đây, cô từng đi làm ở quê nhưng năm ngoái phải nghỉ vì bệnh. Khi theo chồng vào Quảng Đông, sức khỏe chưa hồi phục, lại phải chăm con nên chưa thể đi làm lại.

Toàn bộ chi tiêu trong gia đình đều dựa vào thu nhập của người chồng, khoảng hơn 10.000 NDT (37 triệu đồng) mỗi tháng. Một mình anh phải lo tiền thuê nhà, sinh hoạt cho bốn người, nuôi con và trả nợ.

Người vợ cũng thừa nhận, máy rửa bát chỉ là giọt nước tràn ly. Trước đó, hai người đã nhiều lần mâu thuẫn vì chuyện chi tiêu. Thậm chí, trưa hôm xảy ra vụ việc, họ vẫn còn ăn lẩu cùng nhau, nhưng chỉ vài giờ sau, xung đột đã bùng nổ.

Khi bức tranh tài chính được hé lộ, nhiều người bắt đầu đồng cảm với người chồng. Trong hoàn cảnh nợ nần, thu nhập hạn chế, từng khoản chi đều trở thành áp lực, việc mất kiểm soát cảm xúc là điều dễ xảy ra.

Đập phá "có chọn lọc" và những vết nứt lâu năm trong hôn nhân

Cư dân mạng cũng nhận ra, dù căn nhà bị đập phá nặng nề, người chồng chỉ phá những vật dụng rẻ tiền như bàn trà, bát đĩa, đồ chơi trẻ em. Các thiết bị đắt tiền hoặc đồ của chủ nhà như tivi, tủ lạnh đều không bị động tới.

Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng anh chỉ đang xả cơn bức bối, chứ không thực sự muốn hủy hoại gia đình.

Về phía mình, người vợ cho rằng chồng có tư tưởng gia trưởng, kiểm soát chặt chi tiêu. Ngay cả việc mua sách cho con hay một chai kem dưỡng tay, cô cũng thường bị nhắc nhở phải tiết kiệm.

Cô thừa nhận sai khi tự ý mua máy rửa bát, nhưng cho rằng cách chồng phản ứng mới là điều khiến cô và các con tổn thương. Theo cô, thứ cô cần không phải là chiếc máy, mà là sự tôn trọng và thấu hiểu.

Cuối cùng, máy rửa bát được trả lại, người vợ đưa các con ra khách sạn tạm trú. Khi cô đề nghị ly hôn, người chồng chỉ đáp ngắn gọn: "Được, em nghĩ kỹ là được". Hai người rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.

Câu chuyện cho thấy, mâu thuẫn hôn nhân hiếm khi bắt nguồn từ một món đồ. Đằng sau chiếc máy rửa bát là áp lực tài chính kéo dài, sự thiếu giao tiếp và cảm giác không được thấu hiểu từ cả hai phía.

Khi một người kiệt sức vì gánh nặng cơm áo, người kia mệt mỏi vì những hy sinh không được ghi nhận, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ.

Và trong những cuộc cãi vã như thế, người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn luôn là những đứa trẻ cùng mái ấm vốn đã mong manh từ trước.