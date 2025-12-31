Liên quan đến sự việc cháy quán bán sinh tố, trà sữa xảy ra tại ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đông Hòa, TP.HCM) tối 30/12 khiến chủ quán tử vong, sáng 31/12, Công an TP.HCM, phối hợp cùng Công an phường Đông Hòa đã khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Được biết, nạn nhân tử vong trong vụ cháy là ông Đ.N.T. (54 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Người đàn ông đã thuê ki-ốt trên để bán trà sữa, sinh tố được vài năm. Ki-ốt rộng khoảng 20m2.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong như xe máy, tủ lạnh, tủ đựng trái cây, sinh tố,... cũng bị cháy hết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật)

Tại hiện trường, ông T. tử vong trên gác, cơ thể bị cột bởi 2 sợi dây kẽm. Khoảng 11 giờ 30 phút, thi thể người đàn ông được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, từ việc khám nghiệm hiện trường và qua lấy lời khai của người thân nạn nhân, công an xác định vụ cháy là do ông T. tự tử. Người này mua xăng mang về quán rồi tự trói mình và châm lửa đốt. Trước khi thực hiện, ông T. có nhắn tin thông báo cho gia đình. Tuy nhiên, người thân của nạn nhân không kịp đến hiện trường để can ngăn.

Trước đó, VOV.VN đưa tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30/12, nhiều nhân chứng nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ki-ốt của ông T.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, tiến hành dập lửa. Đám cháy được khống chế sau khoảng 20 phút.