Vụ cháy ở Đà Lạt: Nhói lòng cảnh mẹ nằm xe cấp cứu đưa quan tài 3 con về quê

Rất đông cán bộ và người dân Đà Lạt tiễn đưa các bé về Đồng Nai

Sáng 25/6, gia đình 3 cháu bé tử vong trong vụ cháy nhà trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan (phường 7, thành phố Đà Lạt ) cho biết đã đưa thi thể các cháu về đến huyện Định Quán (Đồng Nai) trong đêm hôm qua để tổ chức an táng.

Trước đó, sáng 24/6 đã xảy ra vụ hỏa hoạn trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan làm 3 bé từ 1 đến 6 tuổi tử vong. Căn phòng của bà ngoại 3 nạn nhân nhỏ tuổi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thi thể 3 cháu bé được đưa Nhà tang lễ (Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng ).

Hiện trường vụ cháy

Cha các bé là anh V.D.A (quê Đồng Nai) đang làm thuê tại tỉnh Bình Thuận đã tức tốc đón xe lên thành phố Đà Lạt. Mất 3 con trong cùng buổi sáng, vợ anh là chị Đ.T.T bị sốc nặng, sức khỏe yếu, phải điều trị ở Trạm y tế phường 7, thành phố Đà Lạt. Anh A. phải chăm sóc vợ rồi qua bệnh viện lo hậu sự cho các con.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, UBND thành phố Đà Lạt đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người thân của các nạn nhân. Người dân tổ dân phố Thánh Mẫu đã đăng thông tin trên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ gia đình của các cháu bé vừa gặp nạn.

Là người túc trực tại Nhà tang lễ, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết, mặc dù trời mưa suốt buổi chiều 24/6 nhưng có rất nhiều cơ quan, đoàn thể tổ chức và nhà hảo tâm đến thắp nhang cho các cháu; đồng thời hỗ trợ tiền cho người thân để lo hậu sự cho các cháu.

Khi thắp nhang tiễn biệt những đứa trẻ xấu số, nhiều người không cầm được nước mắt. Tính đến chiều tối 24/6, số tiền các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng và người dân hỗ trợ gia đình 3 bé đã lên đến hơn 420 triệu đồng.

Thi thể 3 cháu bé được đưa về quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Bước đầu xác định nguyên nhân là do chị T. bật bếp gas nấu đồ ăn sáng cho các con rồi khóa cửa, ra ngoài mua sữa nhưng quên tắt bếp gas.

Đến chiều tối 24/6, sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xong, UBND thành phố Đà Lạt đã điều 2 xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt để chở thi thể các cháu và người nhà về huyện Định Quán.

Đưa thi thể các cháu về quê

Vì mẹ và bà ngoại của các cháu bé bị sốc nặng, sức khỏe yếu nên trên chiếc ô tô chở hai phụ nữ này về huyện Định Quán có y bác sĩ túc trực chăm sóc sức khỏe.

Rất nhiều cán bộ và người dân ở thành phố Đà Lạt đội mưa tiễn biệt các nạn nhân cho đến khi hai chiếc ô tô xa khỏi tầm mắt.

Theo thông tin từ người thân của các nạn nhân, khuya 24/6, rất nhiều người là họ hàng, láng giềng chờ đợi đoàn xe chở thi thể 3 cháu bé từ thành phố Đà Lạt về huyện Định Quán (Đồng Nai). Lễ an táng cho 3 cháu bé sẽ được tổ chức vào sáng 26/6.