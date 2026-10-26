Vụ cháy nhà ở Hải Phòng: Hai vợ chồng dần hồi phục sau ngộ độc khí

Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Vụ cháy xảy ra ngày 18/10 tại một căn nhà 2 tầng ở Hải Phòng khiến 5 người bị ảnh hưởng, trong đó bé gái 16 tháng tuổi tử vong. Hai vợ chồng bị ngộ độc khói và khí độc nặng, phải chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, người vợ đã tỉnh táo và được rút ống nội khí quản vào ngày 26/10. Người chồng cũng có tiến triển, tuy nhiên vẫn cần hỗ trợ hô hấp.

Trước đó, hai người nhập viện trong tình trạng ngộ độc khói và khí CO nghiêm trọng. Các tổn thương được ghi nhận gồm tổn thương não, bỏng đường thở, viêm phổi, tổn thương tim và tiêu cơ vân.

Kết quả nội soi phế quản ngày 21/10 cho thấy đường thở của người vợ bị viêm, có nhiều muội than. Ở người chồng, các bác sĩ ghi nhận dịch mủ tại phế quản thùy dưới.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, khí CO không màu, không mùi, có thể cản trở quá trình vận chuyển oxy trong cơ thể, gây tổn thương nghiêm trọng cho não và tim. Khói từ đám cháy còn chứa nhiều chất độc khác, có thể gây tổn thương đường hô hấp và làm tình trạng ngộ độc nặng thêm.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đặc biệt thận trọng khi sạc xe điện trong nhà. Nên sử dụng pin, bộ sạc đúng tiêu chuẩn và tương thích với phương tiện; không sạc qua đêm hoặc để sạc không có người giám sát trong thời gian dài. Khu vực sạc cần thông thoáng, tránh xa vật liệu dễ cháy và không cản trở lối thoát hiểm. Gia đình nên trang bị thiết bị cảnh báo khói, bình chữa cháy phù hợp và bố trí lối thoát nạn dự phòng.

Khi xảy ra cháy, cần nhanh chóng báo động, gọi lực lượng cứu hỏa qua số 114 và thoát ra ngoài theo lối an toàn. Không cố quay lại lấy tài sản hoặc đi xuyên qua khu vực có khói dày đặc. Nếu phải di chuyển qua vùng có khói, cần hạ thấp người để hạn chế hít khói, nhưng không được chần chừ nếu lối thoát không an toàn.

Người nghi hít phải khói độc cần được đưa ra nơi thoáng khí và gọi cấp cứu. Không nên chủ quan khi chưa có biểu hiện rõ ràng, bởi ngộ độc CO có thể không gây triệu chứng đặc hiệu ngay từ đầu. Người bị phơi nhiễm khói trong đám cháy cần được nhân viên y tế đánh giá sớm, đặc biệt khi có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, lú lẫn hoặc ngất.