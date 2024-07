Vụ cháy Nhà máy sản xuất bao bì ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc: Vi phạm quy định PCCC

Theo thông tin chính thức từ công an tỉnh Vĩnh Phúc, vào hồi 21h28 phút ngày 4/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty Cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc (thuê lại toàn bộ nhà xưởng của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thuỷ Hiền), tại địa chỉ số 153 đường Trần Phú, phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực dệt, khu vực may, khu vực văn phòng. Tổng diện tích đám cháy khoảng hơn 1.000 m2. Chất cháy chủ yếu là nhựa, bao bì, vải,…

Nơi xảy ra vụ cháy

Ngay sau khi nhận được tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động lực lượng, phương tiện của đơn vị gồm 11 xe chữa cháy, 3 xe xitec; đồng thời huy động 3 xe chữa cháy của các Đội chữa cháy chuyên ngành của KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, KCN Khai Quang, KCN Bá Thiện II; 3 máy xúc của các hộ dân; lực lượng dân phòng với tổng số hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ… đến hiện trường triển khai chữa cháy, chống cháy lan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo UBND thành phố Phúc Yên, cán bộ Cục C07 - Bộ Công an đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác CC&CNCH.

Đến 23h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 1h ngày 5/7, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy đã chống cháy lan, bảo vệ được các nhà xưởng lân cận và không để cháy lan sang các hộ dân liền kề. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Về tài sản đang được thống kê làm rõ. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Nhà máy sản xuất bao bì xảy ra cháy ở Phúc Yên vi phạm quy định PCCC

Tại biên bản kiểm tra về PCCC&CNCH được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Vĩnh Phúc lập ngày 11/6/2024, có thể hiện một số tồn tại, vi phạm về PCCC của cơ sở. Cụ thể như không bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm làm việc với người có thẩm quyền kiểm tra khi đã nhận được thông báo về việc kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Nhà máy sản xuất bao bì xảy ra cháy ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc vi phạm quy định PCCC

Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mà không mua theo quy định của pháp luật. Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ. Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 868/QĐ-XPHC ngày 21/6/2024 cho 5 hành vi trên với tổng số tiền là 180.000.000 đồng. Đồng thời ban hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động với toàn bộ các hạng.