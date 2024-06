Vụ cháy nhà máy ở Hàn Quốc: 35.000 cục pin phát nổ chỉ trong vòng 15 giây, nạn nhân có thể tử vong ngay tại chỗ

Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ cháy nhà máy sản xuất pin lithium ở Hwaseong, phía Nam thủ đô Seoul vào ngày 24/6. Vụ việc được xem là một trong những hỏa hoạn nhà máy nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong hàng chục năm.

Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn được thực hiện xuyên ngày đêm

Ít nhất 22 công nhân, phần lớn là người Trung Quốc, đã thiệt mạng trong đám cháy thiêu rụi nhà máy của công ty Aricell ở Hwaseong, cách Seoul 45km. 8 người khác bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Với việc một công nhân vẫn đang mất tích, chiến dịch tìm kiếm đã được tiếp tục suốt đêm trong đống đổ nát của nhà máy. Giới chức trách dự kiến huy động 100 nhân viên cứu hộ cùng hai chó nghiệp vụ để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trong số các nạn nhân đã được xác định danh tính có 18 người Trung Quốc, 2 người Hàn Quốc và 1 người Lào. Quốc tịch của nạn nhân còn lại vẫn chưa được xác định.

Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 người

Theo Reuters, khoảng 35.000 cục pin được xếp chồng lên nhau trong nhà máy nơi xảy ra hỏa hoạn. Hàng loạt vụ nổ pin xảy ra sau vụ cháy, làn khói trắng khổng lồ bốc lên từ tòa nhà và thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng nổ.

Quan chức cứu hỏa tỉnh Cho Sun-ho cho biết hầu hết công nhân nước ngoài thiệt mạng là công nhân thời vụ và có thể không quen với cấu trúc bên trong của tòa nhà, đồng thời khói và lửa do cháy pin lithium gây ra đã lan rộng khắp khu vực chỉ trong vòng 15 giây. Nạn nhân có thể bị nghẹt thở ngay tại chỗ trong thời gian rất ngắn.

Kim Jae-ho, giáo sư về phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai tại Đại học Daejeon, Hàn Quốc, cũng cho biết vật liệu pin khá dễ cháy. Hỏa hoạn do pin nổ gần như không có thời gian phản ứng nên công nhân có thể bị bỏng và không có đường thoát thân do lửa lan quá nhanh.

Giám đốc điều hành Aricell Park Soon-gwan đã tổ chức một cuộc họp báo trước nhà máy ở Seosin, Hwaseong ngày 25/6 và cúi đầu nói: "Tôi gửi lời chia buồn và lời xin lỗi tới những người đã khuất và gia đình tang quyến của họ trong vụ tai nạn này". Ông nhấn mạnh: "Công ty chịu trách nhiệm và sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ gia đình tang quyến. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để xác định nguyên nhân vụ tai nạn và ngăn chặn tái diễn".

Khi được hỏi liệu huấn luyện an toàn và thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy cho người lao động nước ngoài có đầy đủ hay không, CEO Park trả lời: "Chúng tôi đã tổ chức huấn luyện an toàn thường xuyên và cũng nhận được các cuộc kiểm tra an toàn thường xuyên".

Khi được hỏi về việc sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp, đại diện Park đưa ra câu trả lời mơ hồ: "Tôi sẽ kiểm tra sau và trả lời" nhưng cho biết công ty không thuê lao động trái pháp luật mà dưới dạng hình thức hợp đồng điều động.



Nguồn: Korea Times