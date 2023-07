Vụ cháy nhà 3 người tử vong ở Hà Nội: 2 cháu bé sinh đôi may mắn thoát nạn

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm anh T.D.Q. (SN 1985); chị N.T.H. (SN 1990, vợ anh Q.) và cháu T.N.L. (SN 2016, con của vợ chồng anh Q.).

Theo ghi nhận của PV, trưa 19/7, nhiều người vẫn đang đứng trước khu vực xảy ra cháy chứng kiến lực lượng chức năng khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân.

Rất nhiều chiếc xe máy điện, xe đạp điện đã được đưa ra bên ngoài trong tình trạng bị cháy trơ khung, nhiều tài sản cũng bị thiêu rụi.

Một người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, khoảng 2h sáng cùng ngày, khi nghe tiếng hô hào, mở cửa ra bà thấy cảnh tượng nhốn nháo, những tiếng nổ lớn nhỏ và mọi người cố gắng đập cửa cuốn để cứu các nạn nhân trong nhà nhưng đều bất lực.

Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc

Hai con trai sinh đôi của chủ nhà thoát nạn

Kể lại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chị Nguyễn Thị Thảo (ở cùng dãy nhà nơi xảy ra vụ cháy) cho biết, vào lúc hơn 2h sáng, chị nghe tiếng hô hào của những nhà xung quanh. Chị Thảo mở cửa ra thì phát hiện ngôi nhà cách nhà mình 2 nhà bốc cháy dữ dội.

Mọi người lập tức gọi cứu hỏa. Bên trong nhà lúc đó có nhiều tiếng nổ lớn. Khoảng 30 phút sau, có khoảng 8 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Trong thời gian đó, người dân tiến hành đập cửa, gọi chủ nhà nhưng không bắt máy. “Chúng tôi hô hào nhau phải gọi điện về cho người thân để biết sự việc”, chị Thảo nhớ lại và cho biết, mới tối hôm qua, gia đình nạn nhân còn nhập thêm rất nhiều xe mới về.

Theo chị Hạnh, bình thường gia đình anh Q. có 5 người ở đây gồm 2 vợ chồng và 3 người con. Tuy nhiên, tối qua 2 con trai sinh đôi đã về ngủ cùng với ông bà nên mới may mắn thoát nạn.

Tối hôm qua chủ nhà vẫn nhập thêm hàng

Bất lực vì đám cháy quá lớn

Anh Chu Chí Hạnh (55 tuổi, hàng xóm) là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, cho hay, vào khoảng 2h06 cùng ngày, con gái anh Hạnh đánh răng đi ngủ thì ngửi thấy mùi khét nên gọi bố mẹ dậy kiểm tra.

Kiểm tra đằng sau không thấy bất thường, vợ chồng anh Hạnh mở cửa trước thì phát hiện đám cháy từ ngôi của gia đình anh Q. đang bắt đầu bốc cháy kèm khói.

Anh Hạnh kể lại sự việc

“Thấy khói và lửa, vợ chồng tôi chạy xuống hô hoán người dân dậy cùng dập lửa và đập cửa. Đồng thời mọi người gọi công an và PCCC. Chúng tôi đập cửa nhà anh Q. nhưng không có tác dụng khi không thấy vợ chồng anh Q. đáp lại. Cố gắng đập cửa không thấy tiếng chủ nhà, chúng tôi cảm thấy không còn tác dụng nữa rồi.

Chúng tôi dùng cả xe nâng, bình cứu hỏa phá cửa nhưng đều không có tác dụng. Bên trong ngôi nhà chúng tôi không nghe tiếng kêu cứu mà chỉ nghe nhiều tiếng nổ từ bình ắc quy của xe. Thậm chí chúng tôi gọi điện cho cả anh Q. nhưng không ai nghe máy. Chúng tôi cũng không chắc chắn có người ở trong hay không. Một hàng xóm sau cũng đã gọi điện về nhà cho gia đình bố mẹ vợ anh Q. ở xã La Phù, huyện Hoài Đức. Người nhà cho hay, vợ chồng anh Q. để hai con trai sinh đôi lớn ngủ ở nhà ông bà nên thoát nạn”, anh Hạnh kể lại.

Anh Hạnh cho biết thêm, trong cửa hàng của chủ nhà có rất nhiều xe máy điện dễ cháy nên khoảng 30 phút sau xe cứu hỏa đến thì ngọn lửa đã lên cao và lan sang cả 2 gia đình bên cạnh.

“Ngọn lửa chát ngùn ngụt, cột khói bốc cao, khi đó chúng tôi nghĩ không còn hy vọng nữa”.

Chiếc ô tô bị thiêu rụi

Đám cháy lan sang nhà hàng xóm

Trước đó, khoảng 2h ngày 19/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương (địa chỉ thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức).



Nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi nhận tin vụ cháy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cùng lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức, Cục cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an đã tới hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, vụ cháy xảy ra trên diện tích xây dựng khoảng 120m2, chiều cao khoảng 5m, gồm 1 tầng, 1 lửng, kết cấu tường ngoài 3 mặt tiếp giáp với nhà dân xung quanh xây gạch, vì kèo thép, mái lợp tôn; lối ra vào bố trí cửa cuốn.

Đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, cháy không lan sang những nhà xung quanh.

Vụ cháy khiến 3 người thiệt mạng, gồm: Anh T.D.Q. (SN 1985); chị N.T.H. (SN 1990) và cháu T.N.L. (SN 2016).

Tại hiện trường, nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình bị cháy rụi.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.