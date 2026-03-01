Vụ cháy lớn kho chứa nệm ở TPHCM: Cở sở không có giấy phép kinh doanh

Ngày 1-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND xã Củ Chi (TPHCM) Phạm Kiều Hưng cho biết đã có báo cáo ban đầu vụ cháy lớn kho chứa nệm ở ấp Bến Đò 1C.

Đám cháy bùng phát dữ dội.

Lúc 15 giờ 45 ngày 28-2, kho chứa mút, cao su đã qua sử dụng có diện tích 280 m2 ở đường Lê Thị Ngót, ấp Bến Đò 1C, xã Củ Chi bất ngờ bốc cháy. Cơ sở này không có giấy phép kinh doanh.

Xe chữa cháy và lính cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM được điều động. Do đoạn đường xưởng nằm ở khu vực khó tiếp cận nên cảnh sát phải mất nhiều thời gian để tiếp cận hiện trường.

Đến 19 giờ 44, cảnh sát mới dập tắt được lửa và phân công lực lượng an ninh cơ sở bảo vệ hiện trường.

Đến 5 giờ 20 ngày 1-3, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại. Gần 1 tiếng sau, lực lượng chức năng đã chữa cháy, đồng thời xử lý triệt để nguy cơ tái cháy.

Về xử lý hậu quả cháy, chính quyền địa phương cho biết đã hỗ trợ 1 hộ dân có nhà ở liền kề công trình bị cháy ổn định nơi ở, sinh hoạt. Đồng thời yêu cầu chủ sử dụng công trình bị cháy chịu trách nhiệm thu dọn toàn bộ vật liệu bị cháy, khôi phục lại hiện trạng đất nông nghiệp.











