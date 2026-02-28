Xe ô tô 16 chỗ đang lưu thông trên phố đông người bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xe ô tô xảy ra khoảng 16 giờ ngày 28-2. Vào thời gian này, xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 98F-X04.xx đang lưu thông trên đường Lương Văn Nắm, phường Bắc Giang (Bắc Ninh) thì bất ngờ bốc cháy.

Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt trên đường. Ảnh: MXH

Phát hiện sự việc, mọi người đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, song ngọn lửa bùng phát nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ xe.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Giang (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh) đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tới hiện trường, khống chế, dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, khi đám cháy được dập tắt, chiếc xe 16 chỗ đã bị thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy xe ô tô đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.