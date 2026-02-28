Hà Nội: Cơ sở thu mua phế liệu bốc cháy dữ dội, lan sang 2 nhà liền kề





Lửa cháy dữ dội bên trong ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 17h cùng ngày tại cơ sở thu gom phế liệu số 16 phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Do bên trong chứa nhiều đồ phế liệu khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen cuồn cuộn làm nhiều người dân hoảng hốt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 19h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không có thương vong về người. Vụ cháy khiến 2 ngôi nhà liền kề bị ảnh hưởng.

Nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Khu vực xảy ra cháy là căn nhà tạm có diện tích khoảng 100 m2 được sử dụng làm nơi thu mua phế liệu.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.