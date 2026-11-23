Đoạn clip ghi lại cảnh một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 1 của một ngôi nhà trong ngõ nhỏ đang thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Điều khiến nhiều bậc phụ huynh trăn trở không chỉ là ngọn lửa bùng phát bất ngờ, mà là phản ứng lúng túng đến mức tê liệt của cậu con trai trong nhà khi đối mặt với tình huống sinh tử.

Sự thụ động đáng lo ngại trước tình huống khẩn cấp

Theo diễn biến từ camera an ninh, ngay khi phát hiện lửa bén lên ở khu vực tầng 1, cậu thiếu niên đã mở cửa chạy ra ngoài ngõ. Tuy nhiên, thay vì tri hô thật lớn để báo động cho cả khu phố, cậu bé lại đứng lặng lẽ trước cửa, thò đầu vào trong gọi mẹ bằng giọng khá bình thản, thậm chí có phần ngơ ngác.

Chỉ đến khi khói bốc lên mù mịt, hàng xóm xung quanh mới phát hiện và hối hả chạy tới ứng cứu. Trong lúc mọi người đôn đáo tìm cầu dao, giục rút dây điện, dắt xe máy ra khỏi cửa và chuyền tay nhau bình cứu hỏa, chậu nước để dập lửa, cậu chủ nhỏ của ngôi nhà gần như chỉ đứng nhìn, lúng túng đáp không biết vị trí cầu dao ở đâu và cũng không biết cách mở chốt bình xịt chữa cháy.

Rất may mắn, vụ việc xảy ra vào ban ngày khi có nhiều hàng xóm ở nhà và phản ứng cực kỳ quyết liệt. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, không để lại thiệt hại về người.

Thế nhưng, khi xem lại đoạn clip, nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Nếu sự cố xảy ra vào nửa đêm, hoặc lúc hàng xóm xung quanh đều vắng nhà, hậu quả sẽ khôn lường đến mức nào?

Cậu bé có phần ngơ ngác, thiếu chủ động khi phát hiện đám cháy (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng trống kỹ năng ứng phó thực tế ở người trẻ

Trên mạng xã hội, bên cạnh những bình luận trách móc sự thụ động, thiếu nhanh nhạy của cậu bé, rất nhiều bậc làm cha làm mẹ lại nhìn thấy bóng dáng con em mình trong đó và không khỏi giật mình. Thực tế, phản ứng "đóng băng" hay luống cuống mất phương hướng trước hiểm nguy không phải là câu chuyện cá biệt của riêng một cá nhân nào. Đó là biểu hiện rõ nét của việc thiếu hụt kỹ năng xử lý thực chiến khi gặp sự cố.

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình rất chú trọng đầu tư cho con học tập kiến thức văn hóa, ngoại ngữ hay năng khiếu, nhưng đôi khi lại vô tình xem nhẹ việc trang bị những kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất ngay trong chính không gian sống hằng ngày. Không ít bạn trẻ dù đã lớn nhưng vẫn khá mù mờ về hệ thống điện, nước, vị trí cầu dao tổng, khóa van bình ga hay cách vận hành một chiếc bình cứu hỏa mini.

Khi chưa từng được hướng dẫn hoặc thực hành qua các tình huống giả định, tâm lý con người rất dễ rơi vào trạng thái lúng túng, mất phương hướng khi biến cố ập tới. Sự chậm chạp đến mức khó hiểu của cậu bé trong đoạn clip phần nào cho thấy em chưa hình dung hết mức độ nguy hiểm của khói lửa và hoàn toàn không biết mình cần phải bắt đầu xử lý từ đâu.

Dạy con kỹ năng sinh tồn bắt đầu từ chính ngôi nhà

Vụ cháy may mắn qua đi như một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng nhưng đắt giá cho mỗi gia đình, đặc biệt là những hộ sống tại nhà ống, ngõ sâu. Thay vì chỉ dừng lại ở việc trách cứ một đứa trẻ chưa có kinh nghiệm sống, điều thiết thực nhất cha mẹ có thể làm ngay hôm nay là cùng con thực hiện một buổi "diễn tập" nhỏ tại gia.

Đó là chỉ cho con biết chính xác vị trí cầu dao điện, van khóa ga và hướng dẫn con thao tác ngắt điện an toàn; là cùng con cầm thử bình cứu hỏa, thực hành rút chốt và xịt thử để không bỡ ngỡ khi hữu sự; là dạy con rằng khi gặp hỏa hoạn, việc đầu tiên cần làm là tri hô thật to để cầu cứu xung quanh, tìm cách thoát ra nơi an toàn và tuyệt đối không nán lại vì tiếc tài sản.

Kỹ năng sinh tồn không thể tự nhiên có được khi trẻ lớn lên, cũng không thể chỉ học qua sách vở. Chỉ khi được cha mẹ hướng dẫn thực hành từ những việc nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày, con trẻ mới có đủ sự bình tĩnh và bản lĩnh để tự bảo vệ mình và người thân trước những bất trắc của cuộc sống.