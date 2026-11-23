Mới đây, một bức ảnh học sinh đi tham quan học tập đang ăn trưa bỗng khiến phụ huynh Trung Quốc tranh cãi. Trong một bức ảnh được chia sẻ, một hội trường tiệc cưới vô cùng sang trọng hiện ra với những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần nhà. Phía dưới là hàng chục chiếc bàn tròn trải khăn trắng, kín chỗ bởi hàng trăm học sinh tiểu học và trung học mặc đồng phục xanh đỏ.

Quy mô sự kiện được giới thiệu lên tới hơn 700 người, với tên gọi là chuyến tham quan học tập trải nghiệm. Thế nhưng, khi nhìn kỹ những hình ảnh khác, nhiều người không khỏi thất vọng. Trên bàn ăn chỉ còn những chiếc đĩa lộn xộn, thức ăn thừa nguội lạnh.

Một số phụ huynh nhanh chóng lên tiếng, thậm chí đăng tải hình ảnh bữa ăn ở những địa điểm khác trong cùng hoạt động. Có nơi học sinh chỉ được ăn ngô hạt vàng úa cùng một bát canh loãng, có nơi các em phải ngồi ăn hộp cơm trên tấm bạt trải tạm.

Một số phụ huynh nhanh chóng lên tiếng, thậm chí đăng tải hình ảnh bữa ăn ở những địa điểm khác trong cùng hoạt động.

Một phụ huynh thử tính toán chi phí và cho biết, với mức thu hơn 200 tệ (khoảng hơn 700.000 đồng), mỗi học sinh phải đóng khoảng 80 tệ cho một buổi tham quan học tập kéo dài nửa ngày. Những gì các em nhận được chỉ là một chiếc bánh mì, một tấm giấy chứng nhận và một bộ đồ chơi lắp ráp ô tô năng lượng mặt trời bằng gỗ.

Thậm chí, có phụ huynh còn phản ánh chuyến tham quan học tập ở tỉnh khác dành cho học sinh lớp 4 có mức phí gần 500 tệ (khoảng 1,8 triệu đồng), nhưng khoản ăn uống chỉ bao gồm một bữa.

Những thông tin này khiến nhiều cha mẹ không khỏi bức xúc.

Đổi tên du lịch dã ngoại thành tham quan học tập để thu thêm tiền?

Có một nhận xét khá chua chát được đưa ra: Chỉ cần đổi tên hoạt động dã ngoại mùa xuân, mùa thu thành chuyến tham quan học tập là có thể đường hoàng thu thêm nhiều tiền. Tất nhiên, cũng cần nhìn nhận khách quan rằng nhà trường và các đơn vị tổ chức phần lớn đều xuất phát từ mong muốn đưa học sinh ra ngoài, giúp các em thư giãn và mở mang hiểu biết.

Tuy nhiên, việc quản lý một đoàn học sinh lên tới vài trăm người không hề đơn giản. Để hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn, nhiều đơn vị cuối cùng lựa chọn cách tổ chức đơn giản nhất: Thuê địa điểm, lo một bữa ăn rồi hoàn thành chương trình theo kế hoạch. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, hoạt động đã đi chệch khỏi mục đích giáo dục ban đầu.

Trong ký ức của thế hệ 8X, 9X, những chuyến tham quan học tập ngày trước thực chất không khác nhiều so với những buổi dã ngoại mùa xuân, mùa thu.

Khi ấy, học sinh chỉ cần mang theo bình nước, vài chiếc bánh bao hoặc bánh mì, cùng nhau đi ra ngoại ô, quan sát kiến bò, chạm tay vào những chiếc lá, chạy nhảy trên bãi cỏ. Không có những tên gọi cầu kỳ, cũng chẳng có mức phí lên tới vài trăm, thậm chí cả nghìn tệ, nhưng các em được tiếp xúc với thiên nhiên thực sự và có cơ hội giải tỏa áp lực học tập.

Còn hiện nay, một số chuyến tham quan học tập lại được khoác lên chiếc áo giáo dục cao cấp, nhưng nội dung bên trong khá hời hợt. Hàng trăm học sinh cùng di chuyển đến một địa điểm xa, ăn uống không bảo đảm, vui chơi chẳng được bao nhiêu. Các em không học được kỹ năng hay kiến thức thực tế, trong khi cha mẹ phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ rồi nhận về sự thất vọng.

Đó chẳng khác nào chuyển địa điểm tổ chức một bữa tiệc tập thể. Giáo dục chỉ còn là cái tên, còn mục tiêu thực sự là hoàn thành cho xong chương trình.

Một chuyến đi đáng giá không nằm ở số lượng học sinh hay địa điểm sang trọng

Một chuyến tham quan học tập đúng nghĩa không nhất thiết phải có quy mô lớn hay địa điểm đắt đỏ. Điều quan trọng là phải khơi gợi được sự tò mò và niềm vui khám phá ở trẻ. Đó có thể là một chuyến đi đến nhà máy gần thành phố để tìm hiểu cách vận hành của dây chuyền sản xuất, một buổi tham quan bảo tàng để lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, hay đơn giản là ra cánh đồng để nhận biết một số loài cây cỏ.

Những hoạt động như vậy cần được thiết kế cẩn thận, có người hướng dẫn để học sinh quan sát, suy nghĩ và đặt câu hỏi, thay vì chỉ đưa vài trăm em đến một địa điểm, xếp hàng ngồi vào bàn rồi chờ được phục vụ bữa ăn. Nếu kết thúc chuyến đi, điều duy nhất học sinh nhớ được là đồ ăn hôm đó quá dở hoặc xe chật chội, chen lấn, thì rõ ràng hoạt động đã không đạt được mục tiêu giáo dục.

Đừng đánh đồng việc thuê địa điểm, tổ chức ăn uống với hoạt động giáo dục trải nghiệm. Cũng đừng dùng những tên gọi mỹ miều để che đậy sự nghèo nàn về nội dung.

Suy cho cùng, giá trị của một chuyến đi không nằm ở việc có bao nhiêu học sinh tham gia, hội trường sang trọng đến đâu hay mỗi em đã đóng bao nhiêu tiền, mà nằm ở những điều các em thực sự quan sát, trải nghiệm và học hỏi được sau chuyến đi ấy.