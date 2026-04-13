Về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ cháy dãy nhà trọ 4 tầng ở phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh, bé trai 13 tháng tuổi đã tạm ổn, chủ yếu bị tổn thương ở đường hô hấp, chưa ghi nhận tổn thương phổi rõ rệt và không có dấu hiệu bỏng ngoài da. Còn 4 bệnh nhân là người lớn, tổn thương phức tạp hơn và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Bên cạnh 5 người bị thương, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 12/4 khiến 2 người tử vong. Một lần nữa, thực tế này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ, đặc biệt nguy hiểm tính mạng nếu đó là những nhà trọ có lối thoát hiểm bị bịt kín, không đảm bảo.

Hiện trường còn lại sau vụ cháy lớn là những vệt khói đen đầy ám ảnh. Chị Lê Hiển Nhi (phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh), người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy, vẫn chưa hết kinh hoàng sau sự việc trên.

Căn nhà trọ cháy diện tích khoảng 100 m2, gồm 1 trệt, 4 tầng. (Ảnh: PLO)

Chị Lê Hiển Nhi chia sẻ: "Khói nhiều lắm, trên lầu có người quấn mền trèo xuống, la làng lên, có người lên cứu, nhưng khói nhiều quá không lên được".

Theo người dân sinh sống tại khu vực này, dù vụ cháy đã được phát hiện từ sớm nhưng vẫn xảy ra hậu quả nghiêm trọng, vì lối thoát hiểm duy nhất của căn nhà đã bị bịt kín bởi nhiều xe máy.

Người dân sống xung quanh cho biết, căn nhà dạng ống được tận dụng, chuyển công năng sử dụng trở thành nhà cho thuê.

Tầng trệt cho thuê làm tiệm thuốc tây, các tầng trên là dãy 6 phòng trọ với lối ra vào duy nhất là một hành lang rộng khoảng 1m. Lối ra vào này cũng được tận dụng trở thành nơi để của 10 xe máy.

Chính vì vậy, khi xảy ra cháy, tầng trệt đã nghi ngút khói độc do xe máy bị bắt lửa, nạn nhân chỉ có thể được tiếp cận qua chiếc cầu thang sắt tại tầng 2 để có thể thoát ra ngoài.

Hiểm họa từ những căn nhà trọ không đảm bảo lối thoát hiểm vẫn đang âm thầm hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, nhất là trong thời điểm nguy cơ cháy nổ cao trong mùa nắng nóng gay gắt như hiện nay.