Sáng 12-4, phóng viên Báo Người Lao Động đến hiện trường vụ cháy làm 2 người chết, 5 người bị thương ở đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp (quận 12 cũ), TPHCM.

Hiện trường vụ cháy.

Hai người tử vong là Nguyễn Ngân Bình (26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, làm nghề đầu bếp) và Nguyễn Thị Lan Hương (24 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long).

Căn nhà cháy có kết cấu dạng ống, cao 4 tầng, rộng khoảng 80 m2/tầng. Tầng 1 được sử dụng buôn bán thuốc tây, bên cạnh có lối đi và để xe. 3 tầng trên được ngăn thành nhiều phòng cho thuê với hơn 10 người ở trọ.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ cùng ngày, khói lửa phát ra từ tầng 1. Lúc cháy có hơn 10 người trong nhà.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi dập tắt lửa, cảnh sát phát hiện đôi nam nữ đã tử vong

5 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Trung Mỹ Tây để cấp cứu.

Đến trưa 12-4, lực lượng chức năng vẫn bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường.

Trao đổi với phóng viên, lúc cháy, người dân xung quanh hầu hết đều không biết vụ việc. Khi cả xóm phát hiện, cảnh sát cứu hỏa đã dập tắt lửa.

"Lửa phát ra từ tầng trệt nhưng không quá lớn, khói cũng không nhiều nhưng không hiểu sao thương vong lại quá lớn" - ông Minh, sống gần hiện trường nói.