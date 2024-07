Vụ cháy chung cư làm 56 người chết: Xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân

Theo tìm hiểu của phóng viên, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái.

Ông Thái là người đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) - địa điểm xảy ra vụ cháy làm 56 người chết hồi tháng 9/2023.

Ông Đặng Hồng Thái bị kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ông Đặng Hồng Thái. Ảnh: PV.

UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Ông Cường bị xác định có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Liên quan đến vụ việc này, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nghiêm Quang Minh - chủ đầu tư công trình, về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Công an thành phố cũng khởi tố 6 cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc tổ trật tự xây dựng, UBND phường Khương Đình và Công an phường Khương Đình để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội đang diễn ra, khi đề cập đến vụ cháy chung cư mini 9 tầng xây sai phép ở quận Thanh Xuân, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, nguyên nhân sâu xa gây hậu quả 56 người chết là do vấn đề liên quan đến xây dựng. Theo ông Tùng, phải lật lại hồ sơ từ năm 2015, từ đó, cơ quan công an mới khởi tố chủ đầu tư, đồng thời xem xét, điều tra tổng thể vụ cháy "như một con rết".

Ông Tùng cho rằng, trong giai đoạn trước đây, nếu xây đúng phép thì chắc chắn không để xảy ra hậu quả như sau này. Trong giai đoạn tiếp theo, mặc dù không để xảy ra cháy, nhưng trách nhiệm, quy định về PCCC vẫn phải làm, phải triệt tiêu những sai phạm của giai đoạn xây dựng cơ bản. Từ đó, theo ông Tùng, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã "đưa ra bàn cân" để xử lý trách nhiệm những người liên quan.