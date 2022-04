Vụ cháy căn biệt thự ở Quảng Ninh: Nữ chủ nhà tử vong do ngạt khí, huy động 50 chiến sĩ dập lửa

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 13/4 thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn tại TP. Cẩm Phả khiến một người tử vong.

Theo đó, khoảng 10h27' ngày 12/4, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo cháy tại nhà ông Đ.X.H., 47 tuổi, tổ 7, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh và Công an TP. Cẩm Phả khẩn trương huy động 50 cán bộ chiến sĩ và 5 phương tiện, phối hợp Công ty nhiệt điện Cẩm Phả, Công ty nhiệt điện Mông Dương tham gia chữa cháy và cứu người bị nạn trong nhà.

Đến 12h cùng ngày, các cơ quan chức năng cơ bản khống chế, dập tắt đám cháy và đưa bà N.T.H., 46 tuổi, vợ ông H., bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cẩm Phả. Tuy nhiên, đến 13h, nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP. Cẩm Phả cho biết người bị nạn tử vong ngoại viện. Khi đến bệnh viện, nạn nhân không còn mạch và huyết áp.

Vụ cháy xảy ra tại căn biệt thự ở phường Cẩm Bình, khói đen bốc cao ngùn ngụt (Ảnh cắt từ clip)

Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh, Công an TP. Cẩm Phả phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng các cơ quan chức năng khác tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân cháy do sự cố chập điện, bà H. tử vong do bị ngạt khí.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ hỏa hoạn tại căn biệt thự khiến nữ chủ nhà tử vong thương tâm

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy nhà gây thiệt hại về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), các gia đình cần chủ động tìm hiểu để có kiến thức và kỹ năng cơ bản về PCCC; đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong nhà thực hiện quy định của pháp luật về PCCC và nắm vững kiến thức cơ bản về PCCC, thoát nạn, cứu người trong đám cháy, sơ cứu ban đầu.

- Không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn.

- Không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại các ban công.

- Tầng sân thượng, mái cần bố trí thông thoáng và có lối lên từ tầng dưới lên mái, bố trí tách biệt với nơi ở, sinh hoạt.

- Sắp xếp vật dụng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt.

- Quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt, không nên để hàng hóa, chất dễ cháy gần nơi đun nấu.

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện hư hỏng hoặc không bảo đảm an toàn.

- Chuẩn bị các dụng cụ phương tiện để chữa cháy và thoát nạn khi có cháy xảy ra và phổ biến hướng dẫn để các thành viên trong gia đình biết về các lối thoát nạn khi có sự cố.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, người dân khi phát hiện cháy, nổ cần thông báo nhanh nhất cho cơ quan chức năng theo số điện thoại 114. Tuyệt đối không quay lại khu vực cháy để lấy giấy tờ, tiền vàng, đồ dùng... vì khói, khí độc, ngọn lửa lan truyền rất nhanh nên phải tìm cách thoát ra nơi an toàn một cách nhanh nhất.

Trong quá trình di chuyển qua đám cháy, người dân nên dùng khăn thấm ướt che kín miệng, mũi và cúi thấp người để tránh nguy cơ bị ngạt khói, men theo tường và di chuyển đến nơi an toàn. Tuyệt đối không núp trong tủ quần áo, nhà vệ sinh, trường hợp không còn lối thoát nào khác hãy dùng chăn thấm ướt, trùm kín người, cố gắng thoát qua đám cháy nhanh nhất có thể.

Trường hợp lối và đường thoát nạn bị nhiễm khói, lửa mà không thể thoát từ gian phòng ra ngoài theo lối cầu thang bộ, cửa chính; người dân nhanh chóng sử dụng khăn vải, băng dính để chèn, dán kín vào khe cửa để ngăn khói, khí độc vào phòng, di chuyển ra ban công để báo hiệu cho lực lượng PCCC hỗ trợ ứng cứu kịp thời.

