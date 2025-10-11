Liên quan vụ cháy khiến 5 người trong gia đình tử vong rạng sáng ngày 11/10, bước đầu cơ quan chức năng xác định danh tính 5 nạn nhân gồm: ông N.Đ.L (sinh năm 1952); bà H.T.H (sinh năm 1956); anh N.H.M (sinh năm 1982); chị Đ.T.S (sinh năm 1988) và cháu N.M.V (sinh năm 2019).

Theo một nhân chứng trong ngõ nơi xảy ra ngôi nhà cháy, khi nghe tiếng hô hoán, mọi người vội chạy ra thì thấy khói đang thoát ra từ ngôi nhà số 9. Tiếng kêu cứu khẩn thiết vang lên từ trong nhà, nhưng cửa sắt, cửa kính tầng một đều khóa trái.

Kể lại trên VnExpress, ông Thành cho biết, ông nhanh chóng cùng người dân xung quanh dùng xà beng để phá cửa cứu người nhưng phải mất 30 phút mới phá được hai lớp cửa và dùng khoảng 30 bình chữa cháy mini, chung cư bên cạnh dẫn vòi xịt ra phun nước, nhưng không ngăn được lửa.

Do tầng một có một xe điện, 2 xe máy xăng cùng nhiều đồ gia dụng nên khói lửa bốc rất mạnh, phun cả ra ngoài, mọi người đành bỏ chạy.

"Nghe tiếng kêu cứu mà chúng tôi không làm được gì. Giá người phía trong nhảy xuống, phía dưới chúng tôi thả đệm, thì có thể thoát ra", báo này dẫn lời ông Thành nói.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường - Ảnh: Đài PT-TH Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ ngôi nhà cao tầng trong ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Ngay khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 04 tầng, 01 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2.

Tại thời điểm lực lượng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, khói độc dày đặc.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải sử dụng bình thở chuyên dụng để tiến sâu vào bên trong hiện trường tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời triển khai các mũi tấn công dập lửa, ngăn cháy lan.

Thông tin trên Đài Hà Nội cho hay, sau một thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến hơn 6 giờ đám cháy được không chế, cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và phối hợp đưa 05 nạn nhân đã tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.