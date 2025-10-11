Những câu chuyện trong mùa bão lũ vẫn luôn “cắt hành” người xem, mang đến nhiều tâm tư, suy nghĩ và cả những khoảnh khắc xúc động khó quên. Giống như mới đây, một đoạn clip được đăng tải lên TikTok đã nhanh chóng lan truyền trên khắp các nền tảng bởi tình cha con, sự hi sinh của bố mẹ dành cho con cái đã khiến không ít người rơi nước mắt.

Theo đó, một tài khoản có tên Hkn.ngann đã đăng đoạn clip ghi lại cảnh được bố kéo bè, vượt qua vùng bão lũ để kịp chuyến bay đi du học. Trên bè còn đem theo rất nhiều va li, hành lý nhưng người bố vẫn cố gắng hết sức, men theo lan can để vượt qua chỗ ngập lụt, tiễn con gái ra sân bay an toàn.

Đoạn clip người bố đưa con gái vượt qua bão lũ để đến kịp sân bay đi du học đang viral trên MXH (Nguồn: @Hkn.ngann)

Cô bạn này viết trên trang cá nhân: “12 rưỡi phải có mặt ở sân bay, 9h bố vẫn bảo: “80% hủy chuyến, 20% bố sẽ cố gắng”. Không ai nghĩ được là sẽ đưa được con gái từ vùng bão lũ ra đến được sân bay để kịp chuyến sang Đài Loan (Trung Quốc) du học.

Không phải bằng kỳ tích, cũng chả phải bằng phép màu, tất cả đều nhờ sự yêu thương và hy sinh của bố mẹ. Nên nhất định phải nhớ, chỉ có bố mẹ là yêu thương mình vô điều kiện thôi, có thể bay cao bay xa hết mình nhưng không được quên ở nhà vẫn còn có bố mẹ chờ và tuyệt đối không được để ai làm tổn thương đến bản thân mình”.

Đoạn clip dài chỉ hơn 30 giây, kèm theo chia sẻ của cô gái cũng đủ khiến cả cõi mạng rưng rưng xúc động, bật khóc vì tình cảm mà ông bố ấy dành cho con gái. Nhiều người bày tỏ không thể kìm được mắt khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của người bố, đang ngâm mình trong nước lũ, ngập đến cổ vẫn cẩn thận đẩy bè đưa con gái và loạt hành lý để không bị ướt.

Cộng đồng mạng cũng bày tỏ rằng, cô gái trong video quá hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương lớn từ bố. Bởi ông đã sử dụng “20% sự cố gắng” để đưa con gái kịp đến sân bay, thực hiện ước mơ và cũng là niềm tự hào của cả gia đình.

Không ít người cho rằng, nhìn đoạn clip này lại nhớ tới bố của mình ở nhà và sự hi sinh tương tự vì con, vì cháu. Họ có thể không bao giờ nói ra lời yêu thương nhưng mỗi hành động lại đều thể hiện rõ điều đó.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Đúng là chỉ có bố mẹ mới làm được những điều phi thường như vậy. Cái gì khó nhất cũng đã có bố mẹ lo lắng, chở che. Đến nơi an toàn rồi thì ráng học thật chăm, thật giỏi để gia đình ở nhà yên tâm nha bạn”. - “Nhìn chú bám vào lan can để vượt qua bão lũ sao mình cứ rơi nước mắt. Không có lời nói nào là yêu nhưng hành động thì 1000% là yêu”. - “Em gái quá may mắn khi có cha mẹ như này. Cố học giỏi, nghĩ cho bố mẹ em nhé. Chúc em thành công và chúc bố mẹ em luôn khoẻ mạnh bình an để yêu thương em”. - “Có vậy thôi mà mình xem đi xem lại rồi khóc rưng rức nãy giờ. Vì nhớ đến ngày mình lên Hà Nội học, bố cũng là người chở mình đi, buộc túi lớn túi bé cho mình. Thương lắm người đàn ông ấy, dáng người cũng nhỏ nhắn như vậy nhưng tình yêu cho con cái thì to đùng”. - “Lấy 20% sự cố gắng của bố sau này đổi bằng 200% thành công để bố tự hào nha. Ông đã vượt lũ, kéo bè tiễn con gái đi du học cũng là đang chở niềm tự hào của mình đi đó. Đáng yêu quá, chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh và yêu thương nhau như vậy nhen”.

So với mẹ, bố bao giờ cũng kiệm lời hơn. Nhưng chỉ cần để ý một chút, ta sẽ thấy tình yêu của bố hiện diện trong mọi chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống. Là dáng người cặm cụi sửa lại balo cho con trước ngày đi học xa, là đôi tay gân guốc lấm lem đẩy bè xuyên bão để con kịp chuyến bay, là giọng nói trầm ấm nhưng kiệm lời mỗi khi dặn: “Cẩn thận nhé, nhớ báo cho bố mẹ khi đến nơi”.

Tình thương của người cha không nằm ở những câu nói ngọt ngào, mà ở sự bền bỉ. Họ là người dám đứng yên để con được bước đi, dám im lặng để con được tự tin chọn lựa và dám chịu khổ để con có cuộc sống tốt hơn.

Cũng bởi vậy mà nhiều người bình luận rằng: “Càng lớn càng hiểu ra, có những điều bố không bao giờ nói, nhưng lại làm tất cả để chứng minh”.

Chính cô gái trong clip cũng nhắn nhủ đến bản thân rằng: “Tự hào khi mỗi bước chân của chúng con luôn có bố mẹ đi theo và hỗ trợ hết mình. Con bố là còn cả bầu trời. Con sẽ cố gắng, mong bố mẹ kịp đợi con trưởng thành”.