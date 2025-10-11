Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 11/10, một ngôi nhà 4 tầng 1 tum rộng khoảng 30 m2 nằm sâu trong ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 2 vợ chồng trung niên, vợ chồng con trai và cháu nhỏ 6 tuổi. Do nhà nằm sâu trong ngõ và được quây kín bằng khung sắt nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Bên trong ngôi nhà xảy ra vụ cháy - Ảnh: Phòng cháy chữa cháy Hoàn Kiếm - Cửa Nam

Thông tin trên VnExpress cho hay, vụ cháy làm cả gia đình 5 người tử vong. Theo báo Dân Trí, các nạn nhân được xác định gồm: ông Nghiêm Đức L., bà Hoàng Thị H., anh Nghiêm Hoàng M., cùng vợ và con của anh M.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt dập lửa và điều tra nguyên nhân vụ việc.