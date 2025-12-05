Hiện trường vụ cháy quán ăn ở TP.HCM khiến 4 người tử vong: Mặt tiền bị che kín, lối thoát hiểm gần như bị “khóa”

Sáng 5/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ một quán ốc cao 4 tầng nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Khói lửa sau đó lan rộng, bao trùm một phần căn nhà. Phát hiện cháy, người dân chạy đến dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong

Sáng 5/12, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Bước đầu xác định cảnh sát đã đưa 6 người gồm trẻ em và phụ nữ (lớn nhất là 40 tuổi và nhỏ nhất là 2 tuổi) mắc kẹt bên trong ra ngoài trong tình trạng ngạt khói. Khi các nạn nhân mắc kẹt được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến nay ghi nhận 4 ca tử vong, 2 trường hợp còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Mặt bên ngoài của căn nhà bị ám khói đen sau vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng

Khung trang trí của quán lẩu được dựng trên toàn bộ ban công các tầng, che kín mặt tiền phía trước.

Nhiều người dân đứng phía đối diện đường quan sát hiện trường vụ cháy

Người dân đứng bên kia đường theo dõi công tác cứu hộ, không khỏi bàng hoàng trước vụ việc thương tâm.

Nam An - Ảnh: Di Anh