Vụ cháy 14 người tử vong ở Hà Nội: "Lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ"

Người dân kể lại sự việc.

Sáng nay (24/5), Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà trong ngõ 43/98, làm 14 người tử vong.

Đến sáng cùng ngày, cảnh sát vẫn phong tỏa từ đầu ngõ vào ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn .

Bà Phạm Thị Việt sống cách nơi xảy ra hỏa hoạn hơn 20m cho biết, rạng sáng cùng ngày bà cùng người gia đình nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra ngoài ngõ.

"Lúc đó tôi tưởng là ai đánh nhau hay ném gì vào cửa. Khi chạy ra thì mới biết là cháy nhà hàng xóm" - bà Việt kể.

Theo bà Việt ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà ông N.K.Q hơn 60 tuổi. Đây là nơi gia đình ông Q. sinh sống và cho thuê trọ. Bên dưới sân tầng 1 gia đình làm nơi sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện... để rất nhiều đồ sửa chữa.

Người phụ nữ cho biết thêm, sau vụ cháy, ông Q. kể lại thời điểm phát hiện hỏa hoạn đã chạy lên tầng 2 phá tường đưa 2 đứa cháu và con dâu thoát sang nhà bên cạnh.

Hiện trường vụ cháy.

Còn bà Phượng ở gần đó cho hay, khi xảy ra hỏa hoạn cháy lốp xe cao su, pin, ắc quy... khói độc cuồn cuộn bốc ra không ai dám đến gần.

Theo bà Phượng công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn khi xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường. Bởi từ ngôi nhà ra phố Trung Kính dài hàng trăm mét.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cửa bên ngoài ngôi nhà bị khóa, mọi người cũng chỉ dùng bình xịt xịt vào trong chứ không thể tiếp cận hiện trường do lửa, khói rất lớn.

Đến khoảng 3h cùng ngày, thi thể các nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 0h46 ngày 24/5, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 0h52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn; thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong .