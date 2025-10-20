Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì hành vi bạo hành con riêng của vợ.

Nam là cha dượng của bé gái H.T.H.L. (10 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Cổ Đạm).

Đối tượng Nguyễn Văn Nam

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Đặng Văn Cường, Uỷ viên Ban chấp hành, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: Hành vi của Nam là rất tàn nhẫn, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra vào cuộc, triệu tập Nam để làm rõ, xử lý là có căn cứ và cần thiết.

Theo ông Cường, hình ảnh trực quan cho thấy cháu bé có nhiều vết thương trên cơ thể có thể là do những vật cứng chắc gây ra, có thể là hung khí nguy hiểm. Đặc biệt là thương tích ở phần đầu, đây là những vị trí trọng yếu trên cơ thể có thể tức đoạt tính mạng của nạn nhân.

"Với những vết thương chằng chịt, rỉ máu trên người cháu bé cho thấy hành vi bạo hành rất tàn nhẫn, đã gây ra những thương tích nghiêm trọng cho cháu bé, gây bức xúc trong dư luận xã hội", chuyên gia nhấn mạnh.

Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ hung khí gây án là gì, có phải là hung khí nguy hiểm hay không? Hậu quả mức độ thương tích đối với nạn nhân ra sao và đặc biệt là hành vi có thể dẫn đến chết người hay không?

Nếu kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định hành vi có thể dẫn đến chết người, đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu là vùng đầu của nạn nhân và khả năng chết người có thể xảy ra thì sẽ xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi và hành vi có tính chất côn đồ.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi không thể dẫn đến chết người thì không xử lý về tội giết người nhưng vẫn có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự.

"Đối tượng này đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có khả năng nhận thức điều khiển hành vi, biết rõ là hành vi đánh người có thể gây ra thương tích. Đặc biệt là đánh trẻ em và hậu quả thương tích đã xảy ra nên dù bất kỳ lý do gì thì hành vi đánh cháu bé trong tình huống này vẫn là hành vi vi phạm pháp luật, là hành vi cố ý gây thương tích nên cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định thương tích đối với cháu bé để xem xét xử lý, trường hợp không đủ căn cứ xử lý về tội giết người thì cũng có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự", TS Cường phân tích.

Với những vết thương trên người cháu bé cho thấy hành vi bạo hành rất tàn nhẫn của cha dượng

Sẽ bị xử lý ở tội danh có hình phạt nghiêm khắc

Cũng theo luật sư Cường, hành vi của đối tượng rõ ràng là hành hạ trẻ em, đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội hành hạ người khác theo quy định tại điều 140 bộ luật hình sự hình phạt có thể tới 3 năm tù. Tuy nhiên, hành vi này có thể gây ra thương tích nghiêm trọng nên cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích, căn cứ vào tỷ lệ thương tích của nạn nhân để xử lý về tội nghiêm khắc hơn là tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự. Trường hợp có căn cứ xử lý về tội giết người (hành vi có thể dẫn đến chết người) thì còn xử lý về tội giết người.

Về nguyên tắc thì mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần, trường hợp một hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của nhiều tội danh thì sẽ xử lý ở tội danh có hình phạt nghiêm khắc hơn.

Tại Công văn số số 233/TANDTC-PC ngày 01/10/2019 của TANDTC có nội dung hướng dẫn:

“Trường hợp người thực hiện 01 hành vi nhưng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của nhiều tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nặng hơn.”.

"Trường hợp người thực hiện nhiều hành vi (chuỗi hành vi) một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian, trong đó, hành vi trước là tiền đề, điều kiện để thực hiện hành vi sau thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về nhiều tội tương ứng với từng hành vi, nếu mỗi hành vi đều có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm".

Bởi vậy, có 03 tội danh cơ quan điều tra sẽ xem xét để xử lý về một trong 03 tội danh này đó là tội hành hại người khác, tội cố ý gây thương tích và tội giết người.

"Sẽ ưu tiên áp dụng tội giết người, tội cố ý gây thương tích, nếu không đủ căn cứ để xử lý về các tội này thì mới xử lý về tội hành hạ người khác", TS.LS Đặng Văn Cường nhấn mạnh.