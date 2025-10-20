"Bố uống rượu vào là đánh..."

Sau 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh (tỉnh Nghệ An), bé H.T.N.L (SN 2015, trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam (SN 1994) bạo hành.

Trên cơ thể cô bé 10 tuổi vẫn còn những vết thương cũ chưa lành sẹo, đặc biệt vết thương mới ở vùng đầu còn băng bó. Trên giường bệnh, cháu L. cho biết vẫn còn đau đầu, choáng váng, khó cử động tay chân hoặc ngồi dậy.

Kể về trận đòn roi em vừa hứng chịu từ người cha dượng, giọng nói của L. ngập ngừng, đôi khi nghẹn lại.

“22h ngày 18/10, khi cha dượng đi uống rượu về hỏi con việc có nội sang nhà chơi không. Con bảo với bố là con không ở nhà nên không biết. Bố bảo thế sao bà nội không qua chơi mà biết nhà mình làm thịt gà. Sau đó bố dùng búa đánh con vì bảo con nói dối”, cháu L. kể lại.

Hiện cháu L. đang được điều trị tại bệnh viện, trên đầu bị thương do cha dượng dùng búa đinh đánh.

Cô bé lớp 5 cũng chia sẻ, dù bị cha dượng đánh vào đầu chảy máu, tay và chân cũng bị đánh, nhưng không dám la hét vì sợ. Bởi thời điểm đó trong nhà trọ chỉ có hai cha con, mẹ về quê ngoại tại Sơn La.

Cháu L. cũng cho biết, sau khi bị đánh, cha dượng đi ngủ. Đến sáng hôm sau, khi đi làm, người cha khoá cửa, lúc này L. mới mở cửa sổ gọi hàng xóm đến để đưa đi cấp cứu.

“Bố khoá cửa nên em không ra ngoài được. May khi đó mọi người nghe cháu kêu nên đưa lên trạm y tế xã. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm đã chở em ra bệnh viện điều trị”, L. nghẹn ngào kể lại.

Theo lời kể của nạn nhân, đây không phải là lần đầu em bị cha dượng đánh đập. Mà trước đó người này cũng đã có hành vi đánh con riêng của vợ. “Bố uống rượu vào là hay đánh con. Không uống thì đánh ít, còn uống vào thì đánh nhiều. Năm ngoái, bố từng dùng dây điện đánh khiến con bị thương khắp người và bị công an gọi lên làm việc”, em L. kể lại.

Gã cha dượng từng bị công an mời lên răn đe, giáo dục

Suốt một ngày qua, bà Trần Thị Hương - mẹ của Nam (cha dượng cháu L.) đã túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cho cháu. Dù không phải cháu ruột, nhưng bà Hương vẫn luôn coi L. như cháu trong nhà. “Cháu L. ngoan ngoãn, lễ phép và chăm chỉ làm việc nhà. Thấy cháu bị như vậy, tôi xót lắm. Từ trước tới nay, tôi vẫn thương và chăm sóc cháu như cháu ruột của mình”, bà Hương chia sẻ.

Bà Hương cũng cho biết, Nam là con thứ 2 trong gia đình 3 anh em. Do gia đình không có hạnh phúc trọn vẹn nên từ nhỏ Nam cũng nhiều lần chịu cảnh đòn roi từ người bố. Chính từ trong môi trường từng bị bố hành hung nên tâm lý của Nam bị ảnh hưởng nặng nề.

"Đó có thể là nguyên nhân khiến tâm lý con trai bị ảnh hưởng. Bởi mỗi khi trong nhà xảy ra mâu thuẫn, Nam lại không kiềm chế được, thậm chí đánh cả mẹ và em gái. Tôi là mẹ nó nhưng vẫn sợ lắm, không khuyên can được. Năm ngoái, nó còn đánh cháu L., sau đó bị công an mời lên để răn đe”, bà Hương nói.

Theo lời bà Hương, chồng bà là người vũ phu, thường xuyên uống rượu rồi đánh đập vợ con. Hiện tại vợ chồng đã không còn chung sống với nhau. Bà Hương cũng cho biết, việc cháu L. bị con trai mình đánh chỉ khi hàng xóm đưa đến Trạm y tế xã điều trị, bà mới hay tin.

Những vết thương cũ chi chít trên người nạn nhân.

“Tôi thương cháu lắm nhưng bất lực, không biết phải làm sao. Giờ chỉ mong công an có biện pháp để Nam tỉnh ngộ. Tôi cũng đã khuyên con dâu nên gửi cháu L. về bên ngoại cho an toàn. Hiện con dâu tôi đang về quê thăm bố ốm, từ hôm qua đến giờ, gia đình bên ngoại cũng liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu”, bà Hương chia sẻ.

Sáng 20/10, báo Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nam là cha dượng của bé L.

Cơ quan điều tra xác định, chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê Sơn La) có con riêng là cháu H.T.N.L. Năm 2022, chị Bình tái hôn với Nguyễn Văn Nam, cả gia đình chuyển về thuê trọ tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm).

Đối tượng Nam bị bắt giữ.

Khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm để ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.

Không dừng lại đối tượng còn dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở nhà một mình. Sau đó nạn nhân kêu cứu qua cửa sổ, người dân phát hiện và báo chính quyền. Cháu L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An).