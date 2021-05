Vụ "cha đánh con nát tay bắt đi bán vé số" ở TP.HCM: Nếu sự việc là thật, người cha có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Trước đó, theo bài đăng trên mạng xã hội, sự việc cha bạo hành con bắt đi bán vé số xảy ra tại xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP.HCM do một người dân ở gần bức xúc ghi lại được. Sau 1 ngày, sáng 5/5, UBND xã Thới Tam Thôn đã họp khẩn, xác minh sự việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 0 giờ 15 phút ngày 2/5. Sau khi đi nhậu về, ông T.H.L. (37 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) thấy con trai V.T.H.A (11 tuổi) đi chơi internet về nên đã cầm cây tre phơi đồ để đánh cháu A. khiến bé bị chảy máu ở bàn tay.

Thấy bé A. khóc, người dân đã báo công an xã đến xử lý. Ông L. khai nhận do bé H.A không lo học, trốn đi chơi internet và trộm tiền của mình nên đã đánh đập bé. Nhưng công an xã cho ông L. về vì chưa ghi được lời khai của bị hại và chưa thu thập được clip ông L. bạo hành con.

Sau đó, ngày 2/5, công an xã mời vợ chồng ông L. lên trụ sở làm việc thì gia đình ông đã bỏ đi khỏi nhà trọ. Đến 21 giờ ngày 4/5, công an xã mới tìm thấy bé H.A tại nhà bà nội của bé.



Đáng chú ý, theo lời chia sẻ của người thân (cụ thể là bà và mẹ cháu A.) thì ở nhà A. là cậu bé rất ngỗ ngược, mê game, thậm chí từng đánh lại mẹ.

A. là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em.